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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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НОВОСТИ В СЕТИ
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29 ноября 2019 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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29 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.12 по 08.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
02.12.2019 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США Ноябрь 2019
02.12.2019 18:00 Объем расходов на строительство в США Октябрь 2019
03.12.2019 13:00 Изменение цен производителей в еврозоне Октябрь 2019
04.12.2019 16:15 Занятость в производственном секторе США Ноябрь 2019
04.12.2019 18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Ноябрь 2019
04.12.2019 18:00 Процентная ставка Банка Канады Декабрь 2019
04.12.2019 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 23 по 29 ноября
05.12.2019 10:00 Объем промышленных заказов в Германии Октябрь 2019
05.12.2019 13:00 Изменение ВВП еврозоны III квартал 2019
05.12.2019 13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Октябрь 2019
05.12.2019 16:30 Внешнеторговый баланс США Октябрь 2019
05.12.2019 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 24 по 30 ноября
05.12.2019 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 17 по 23 ноября
05.12.2019 18:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Ноябрь 2019
05.12.2019 18:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Октябрь 2019
05.12.2019 18:00 Объем промышленных заказов в США Октябрь 2019
06.12.2019 10:00 Промышленное производство в Германии Октябрь 2019
06.12.2019 10:45 Внешнеторговый баланс Франции Октябрь 2019
06.12.2019 12:00 Объемы розничных продаж в Италии Октябрь 2019
06.12.2019 16:30 Безработица в Канаде Ноябрь 2019
06.12.2019 16:30 Данные с рынка труда США Ноябрь 2019
06.12.2019 18:00 Запасы на оптовых складах США Октябрь 2019
06.12.2019 18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Декабрь 2019

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