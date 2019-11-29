Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

29 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.12 по 08.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,8 пункта (0,266%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2935,37 пункта. После... После... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 47048,953 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 6,371 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 82 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1294 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1086 руб., максимальный - 9,1539... Минимальный курс юаня составил 9,1086 руб., максимальный - 9,1539... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5951 руб. Минимальный курс евро составил 70,47 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,47 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1634 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру пятницы отыграл большую часть потерь индексов за счет подъема бумаг "Газпрома" на корпоративных новостях и завершает торги в пятницу ростом по индексу МосБиржи и небольшим снижением по индексу РТС. При этом внешние площадки подавали негативные сигналы... читать дальше

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Сбербанк России разместил 99,32% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-173R номинальным объемом 1,5 млрд рублей на сумму 1,49 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на торгах в пятницу и могут показать самый существенный недельный спад почти за два месяца на сигналах о том, что ОПЕК и другие производители не хотят договариваться о более существенном сокращении добычи на заседании на следующей... читать дальше

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ООО "Ломбард Мастер" полностью разместило коммерческие облигации серии КО-П10 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка ежеквартального купона - 16% годовых. Ставка ежеквартального купона - 16% годовых. Размещение прошло по закрытой подписке. Срок обращения бумаг - 728... Размещение прошло по закрытой подписке. Срок обращения бумаг - 728... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен значительно расширить операции в Белоруссии, заявил председатель правления банка Андрей Бельянинов. "Мы изменили стиль работы в Белоруссии, вспомнили старых клиентов, нашли новых. У нас очень хорошие перспективы, очень серьезный... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов в пятницу из-за опасений по поводу торгового соглашения США и Китая в связи с обострением противоречий между двумя странами на фоне ситуации в Гонконге. Между тем за месяц основные индексы могут продемонстрировать... Между тем за месяц основные индексы могут продемонстрировать... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации Московского кредитного банка (МКБ) серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ХК "Новотранс" серии 001P-01 со сроком обращения 5 лет объемом 6 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Общий спрос на акции саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco в рамках IPO составляет 166,3 млрд саудовских риалов, или около $44,3 млрд, сообщила инвестиционная компания Samba Capital, выступающая одним из организаторов сделки. Сбор заявок на акции компании начался... Сбор заявок на акции компании начался... читать дальше

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Микрофинансовая компания (МФК) "Мани Мен" (MoneyMan) установила ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-01-01 объемом 500 млн рублей в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила дебютные облигации в декабре 2017. Трехлетние бонды имеют... Компания разместила дебютные облигации в декабре 2017. Трехлетние бонды имеют... читать дальше

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Renault SA, Nissan Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. согласовали ряд программ для оптимизации сотрудничества трех автопроизводителей по итогам прошедшей в пятницу встречи операционного совета альянса. Компании договорились о запуске "комплекса мер для максимизации вклада... читать дальше

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