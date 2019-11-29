ЦБ РФ установил курс евро с 30 ноября в размере 70,5475 руб.

29 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 70,5475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,72 коп.

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В воскресенье, 8 декабря, в Италии праздник - Непорочное зачатие Девы Марии. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Российское подразделение Mazda - ООО "Мазда Мотор РУС" - отзывает в РФ 35,801 тыс. автомобилей CX-7, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат машины, реализованные с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года. Отзыву подлежат машины, реализованные с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года. "На некоторых автомобилях происходит помутнение... "На некоторых автомобилях происходит помутнение... читать дальше

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Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke (BMW) и китайская Great Wall Motor построят в Китае завод, на котором будут собираться электрические версии автомобилей бренда Mini и несколько моделей и марок машин Great Wall, говорится в заявлении компаний. В... В... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило дебютному выпуску облигаций ООО "ГТЛК-1520" серии П01-БО-01 объемом 43,4 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Поручителем по выпуску выступает материнская... Поручителем по выпуску выступает материнская... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии БО-ИО03 номинальным объемом 200 млн рублей, разместив 57,5% выпуска на 115 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 22-28 ноября. Ставка 1-го... Сбор заявок на выпуск прошел 22-28 ноября. Ставка 1-го... читать дальше

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Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в октябре 2019 года уменьшилась на 0,4% - до 48 трлн 083 млрд рублей с 48 трлн 265,6 млрд рублей, следует из информации на сайте Банка России. Денежная масса в январе-октябре 2019 года выросла на 2,1 % с 47... Денежная масса в январе-октябре 2019 года выросла на 2,1 % с 47... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30 ноября по 6 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 115 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30 ноября по 6 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30 ноября по 6 декабря ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, по итогам 9 месяцев 2019 года получила положительную EBITDA в размере $4,3 млн против отрицательной годом ранее, сообщила компания. Auriant также вышла в плюс по операционной прибыли ($0,9 млн), в разы сократила... Auriant также вышла в плюс по операционной прибыли ($0,9 млн), в разы сократила... читать дальше

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9 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-333 на 24 млрд 435,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Руководство Молдавии приняло решение о вхождении страны в капитал Евразийского банка развития (ЕАБР), заявила в пятницу советник президента Молдавии по экономическим вопросам Елена Горелова. "Руководство Республики Молдавия в лице президента, председателя парламента и... "Руководство Республики Молдавия в лице президента, председателя парламента и... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,79 пункта (0,095%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2924,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2927,73... читать дальше

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В ноябре цена никеля может продемонстрировать максимальный месячный спад более чем за восемь лет на фоне снижения прогнозов спроса на нержавеющую сталь. На этой неделе рынок перешел к "медвежьему" тренду, отступив более чем на 20% с сентябрьского пика, в то время как... На этой неделе рынок перешел к "медвежьему" тренду, отступив более чем на 20% с сентябрьского пика, в то время как... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,6/64,68 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 25 коп., Cредний курс продажи упал...

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ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону, входит в группу "Ростсельмаш") планирует получить по итогам 2019 года выручку в размере 40 млрд рублей, сообщил в пятницу гендиректор предприятия Валерий Мальцев на пресс-конференции в... читать дальше

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