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Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 29 ноября составил 64,0817 руб.
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29 ноября 2019 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 29 ноября составил 64,0817 руб.

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29 ноября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,0817 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 188 пунктов.

Минимальная цена 64,0025 руб., максимальная - 64,17 руб. Было заключено 3679 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 25000 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,0525 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
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