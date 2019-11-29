29 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Ноябрь 2019
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Октябрь 2019
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Октябрь 2019
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|III квартал 2019
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Ноябрь 2019
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Октябрь 2019
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Ноябрь 2019
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Октябрь 2019
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|III квартал 2019
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Октябрь 2019
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Октябрь 2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Ноябрь 2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Ноябрь 2019
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|III квартал 2019
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Сентябрь 2019
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Октябрь 2019
Это автоматическое сообщение.
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Заем размещается в рамках программы облигаций... читать дальше
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