ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5747 руб.

29 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 70,5747 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,49 коп.

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Руководство авиакомпании Lufthansa сделало шаг навстречу профсоюзу бортпроводников Ufo в конфликте о повышении зарплаты. Вчера во Франкфурте-на-Майне авиакомпания объявила, что предлагает профсоюзу "возможность начать комплексный процесс примирения в дочерних компаниях... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 22 ноября составил 10 трлн 621,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 15 ноября денежная база в России равнялась 10 трлн 672,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,48%, или на 51,7... На 15 ноября денежная база в России равнялась 10 трлн 672,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,48%, или на 51,7... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1145 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1091 руб., максимальный - 9,1199... Минимальный курс юаня составил 9,1091 руб., максимальный - 9,1199... читать дальше

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ООО "Эбис" 29 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проводит сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П02 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Андеррайтером выпуска выступает ИК "Септем Капитал". Андеррайтером выпуска выступает ИК "Септем Капитал". Заем размещается в рамках программы облигаций... Заем размещается в рамках программы облигаций... читать дальше

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Венгрия может войти в капитал Евразийского банка развития (ЕАБР) в 2020 году, приступает к переговорам со странами-участниками банка, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Венгрии Михай Варга. "По итогам обсуждений с руководством банка мы можем заявить, что... "По итогам обсуждений с руководством банка мы можем заявить, что... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,1407... читать дальше

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Среднесуточная добыча нефти в России в ноябре, по предварительным данным, составила 1,534 млн тонн в сутки, или 11,244 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики. В октябре добыча нефти Россией... В октябре добыча нефти Россией... читать дальше

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ООО "СФО РуСол 1" планирует в декабре собирать заявки на "зеленые" облигации класса "А" объемом 4,7 млрд рублей с залоговым обеспечением денежными требованиями, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Дата погашения выпуска - 15 февраля 2031... Дата погашения выпуска - 15 февраля 2031... читать дальше

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ЦБ РФ отразил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила с расчетами 27 ноября на 6,34 млрд рублей, следует из данных Банка России. Отраженный в статистике ЦБ РФ объем операций с валютой отличается от стандартного. Отклонение в большую и меньшую сторону... Отраженный в статистике ЦБ РФ объем операций с валютой отличается от стандартного. Отклонение в большую и меньшую сторону... читать дальше

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Розничные продажи в Германии в октябре снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца, когда их рост составлял 0,1%, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, свидетельствуют... Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, свидетельствуют... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,1215... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" незначительным ростом. Рубль слабо снижается к бивалютной корзине на фоне в меру дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи"... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи"... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,7 пункта (0,195%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2921,87 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 4,52 пункта (0,314%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 4,52 пункта (0,314%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 118,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Евразийскому банку развития (ЕАБР) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BBB +". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Кроме того, агентство присвоило... Кроме того, агентство присвоило... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в миноре на фоне негативной динамики индексов в Азии и вновь наметившегося снижения нефти. Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов на фоне возобновившегося беспокойства инвесторов относительно перспектив... Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов на фоне возобновившегося беспокойства инвесторов относительно перспектив... читать дальше

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