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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,1005 руб.
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29 ноября 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,1005 руб.

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29 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 64,1005 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,83 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
29 ноября 2019 года 11:08
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Руководство авиакомпании Lufthansa сделало шаг навстречу профсоюзу бортпроводников Ufo в конфликте о повышении зарплаты. Вчера во Франкфурте-на-Майне авиакомпания объявила, что предлагает профсоюзу "возможность начать комплексный процесс примирения в дочерних компаниях...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 11:03
Денежная база в России снизилась за неделю на 51,7 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 22 ноября составил 10 трлн 621,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 15 ноября денежная база в России равнялась 10 трлн 672,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,48%, или на 51,7...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1145 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1145 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1091 руб., максимальный - 9,1199...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:57
ООО "Эбис" собирает книгу заявок на облигации БО-П02 объемом 150 млн рублей
ООО "Эбис" 29 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проводит сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П02 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Андеррайтером выпуска выступает ИК "Септем Капитал".

Заем размещается в рамках программы облигаций...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:50
Венгрия в следующем году может войти в капитал ЕАБР
Венгрия может войти в капитал Евразийского банка развития (ЕАБР) в 2020 году, приступает к переговорам со странами-участниками банка, сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов Венгрии Михай Варга.

"По итогам обсуждений с руководством банка мы можем заявить, что...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 64,1407 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,1407...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:42
Россия увеличила добычу нефти в ноябре, выполнив сделку ОПЕК+ только на 68%
Среднесуточная добыча нефти в России в ноябре, по предварительным данным, составила 1,534 млн тонн в сутки, или 11,244 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

В октябре добыча нефти Россией...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:36
СФО "РуСол 1" планирует в декабре собирать заявки на "зеленые" облигации объемом 4,7 млрд руб. с обеспечением денежными требованиями
ООО "СФО РуСол 1" планирует в декабре собирать заявки на "зеленые" облигации класса "А" объемом 4,7 млрд рублей с залоговым обеспечением денежными требованиями, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Дата погашения выпуска - 15 февраля 2031...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:34
ЦБ РФ отразил покупку валюты для Минфина с расчетами 27 ноября на 6,34 млрд рублей
ЦБ РФ отразил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила с расчетами 27 ноября на 6,34 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Отраженный в статистике ЦБ РФ объем операций с валютой отличается от стандартного. Отклонение в большую и меньшую сторону...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:27
Розничные продажи в Германии в октябре упали на 1,9%, ожидался рост
Розничные продажи в Германии в октябре снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца, когда их рост составлял 0,1%, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, свидетельствуют...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 64,1215 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,1215...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:20
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" незначительным ростом. Рубль слабо снижается к бивалютной корзине на фоне в меру дешевеющей нефти.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи"...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 29 ноября снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,7 пункта (0,195%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2921,87 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 4,52 пункта (0,314%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:13
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 118,6 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 118,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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29 ноября 2019 года 10:12
Fitch присвоило ЕАБР рейтинг "BBB+" с прогнозом "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Евразийскому банку развития (ЕАБР) долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне "BBB +".

Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Кроме того, агентство присвоило...    читать дальше
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29 ноября 2019 года 10:07
Фондовый рынок России начал последние торги осени в минусе
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в миноре на фоне негативной динамики индексов в Азии и вновь наметившегося снижения нефти.

Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов на фоне возобновившегося беспокойства инвесторов относительно перспектив...    читать дальше
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