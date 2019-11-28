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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,5715 руб.
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28 ноября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,5715 руб.
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28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1633 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5715 руб. Минимальный курс евро составил 70,37 руб., максимальный - 70,6625 руб. К этому времени было заключено 6628 сделок. Объем торгов составил 26707,17 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,515 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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