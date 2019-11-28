Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1214 руб.

28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 87 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1214 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,11 руб., максимальный - 9,1322 руб. Было заключено 225 сделок. Объем торгов составил 389,78 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,115 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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