Учетные цены Банка России на драгметаллы с 29 ноября

28 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 29 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3003,83 (+1,38) руб./грамм; на серебро - 35,15 (+0,32) руб./грамм; на платину - 1838,3 (-14,83) руб./грамм; на палладий - 3777,59 (+67,21) руб./грамм.

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) может немного изменить целевой показатель инфляции по результатам первой за 16 лет фундаментальной оценки стратегии Центробанка, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По словам источников, руководители ЕЦБ могут... читать дальше

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Производство бензина в России в текущем году растёт при стагнирующем спросе, заявил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов на форуме "Биржевой товарный рынок", организованном Санкт-Петербургской международной товарной биржей... читать дальше

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Цены на подсолнечник в России достигли "дна" и начали расти на фоне рекордного экспорта, следует из мониторинга "СовЭкона". По прогнозу экспертов, в ноябре экспорт подсолнечника может составить около 70 тыс. тонн, что в полтора раза выше показателя октября. С начала сезона... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ООО "О'КЕЙ" серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36415-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36415-R-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Число компаний США, прибыль которых превосходит ожидания рынка, в 2019 году практически соответствует уровню прошлого года. Из 449 компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, которые представили свои финансовые результаты за третий квартал, 78% отчитались о... читать дальше

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Инвестпрограмма ПАО "Россети" на 2020 г. может составить около 300 млрд руб., сказал журналистам гендиректор компании Павел Ливинский. "Инвестиционная программа "Россетей" будет утверждена до конца года или в начале следующего",- заявил Ливинский. "Инвестиционная программа "Россетей" будет утверждена до конца года или в начале следующего",- заявил Ливинский. По его... По его... читать дальше

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Банк "Зенит" выставил на 11 декабря оферты по облигациям серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04, говорится в сообщении банка. Период предъявлений бумаг обеих серий - с 9:00 МСК до 18:00 МСК 10 декабря. Объем выкупа серии БО-001Р-03 составит до 896 тыс. 687 облигаций, серии... Период предъявлений бумаг обеих серий - с 9:00 МСК до 18:00 МСК 10 декабря. Объем выкупа серии БО-001Р-03 составит до 896 тыс. 687 облигаций, серии... читать дальше

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8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-332 на 21 млрд 75,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Посевная площадь под сельхозкультурами в АПК РФ в 2020 году увеличится на 0,8 млн га, в том числе под зерновыми - на 650 тыс. га, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на заседании комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике в... читать дальше

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Оценка выпадающих доходов бюджета в результате введения налогообложения с дополнительного дохода (НДД) за 2019 год неутешительная, заявил журналистам начальник департамента по налоговой и таможенной политике министерства финансов Алексей Сазанов. "По нашим оценкам,... "По нашим оценкам,... читать дальше

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В ноябре 2019 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,1% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В октябре годовая инфляция... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,07 пункта (0,173%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2923,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2931,48... читать дальше

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Директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов сообщил в четверг, что сумма ущерба аграриев РФ от природных катаклизмов этого года приближается к 13 млрд рублей. "По ряду субъектов были отмечены неблагоприятные погодные факторы, по ряду даже эти... "По ряду субъектов были отмечены неблагоприятные погодные факторы, по ряду даже эти... читать дальше

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Международные резервы России на 22 ноября составили $542,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 15 ноября международные резервы равнялись $540,1 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $2,6 млрд, или на 0,5%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... По состоянию на 15 ноября международные резервы равнялись $540,1 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $2,6 млрд, или на 0,5%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,53/64,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...

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За неделю с 19 по 25 ноября потребительские цены на бензин снова не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 25 ноября осталась прежней - 44,67 руб. Цена литра бензина марки АИ-92 уменьшилась на... Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 25 ноября осталась прежней - 44,67 руб. Цена литра бензина марки АИ-92 уменьшилась на... читать дальше

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