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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 29 ноября в размере 70,5747 руб.
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ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России на 2019 год
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28 ноября 2019 года 13:36

ЦБ РФ установил курс евро с 29 ноября в размере 70,5747 руб.

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28 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 70,5747 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,49 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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28 ноября 2019 года 17:08
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Производство бензина в России в текущем году растёт при стагнирующем спросе, заявил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов на форуме "Биржевой товарный рынок", организованном Санкт-Петербургской международной товарной биржей...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:57
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Цены на подсолнечник в России достигли "дна" и начали расти на фоне рекордного экспорта, следует из мониторинга "СовЭкона". По прогнозу экспертов, в ноябре экспорт подсолнечника может составить около 70 тыс. тонн, что в полтора раза выше показателя октября. С начала сезона...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:52
Мосбиржа зарегистрировала облигации "О`КЕЙ" на 5 млрд руб.
Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ООО "О'КЕЙ" серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36415-R-001P.

Сбор...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:48
Компании S&P 500 бьют рекорды по прибыли
Число компаний США, прибыль которых превосходит ожидания рынка, в 2019 году практически соответствует уровню прошлого года. Из 449 компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500, которые представили свои финансовые результаты за третий квартал, 78% отчитались о...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:41
Инвестпрограмма "Россетей" на 2020 г. ориентировочно составит около 300 млрд руб.
Инвестпрограмма ПАО "Россети" на 2020 г. может составить около 300 млрд руб., сказал журналистам гендиректор компании Павел Ливинский.

"Инвестиционная программа "Россетей" будет утверждена до конца года или в начале следующего",- заявил Ливинский.

По его...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:39
Банк "Зенит" выставил на 11 декабря оферты по облигациям серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04
Банк "Зенит" выставил на 11 декабря оферты по облигациям серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04, говорится в сообщении банка.

Период предъявлений бумаг обеих серий - с 9:00 МСК до 18:00 МСК 10 декабря. Объем выкупа серии БО-001Р-03 составит до 896 тыс. 687 облигаций, серии...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:37
ВТБ разместил 28,1% выпуска однодневных бондов серии КС-3-332 на 21,1 млрд рублей
8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-332 на 21 млрд 75,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:33
Российский АПК в следующем году увеличит посевную площадь до 80,3 млн га
Посевная площадь под сельхозкультурами в АПК РФ в 2020 году увеличится на 0,8 млн га, в том числе под зерновыми - на 650 тыс. га, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на заседании комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике в...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:25
Выпадающие доходы бюджета после введения НДД за 2019 г. оцениваются Минфином в 140 млрд руб.
Оценка выпадающих доходов бюджета в результате введения налогообложения с дополнительного дохода (НДД) за 2019 год неутешительная, заявил журналистам начальник департамента по налоговой и таможенной политике министерства финансов Алексей Сазанов.

"По нашим оценкам,...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:18
Годовая инфляция в Германии в ноябре осталась на уровне 1,1%
В ноябре 2019 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,1% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В октябре годовая инфляция...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 28 ноября снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,07 пункта (0,173%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2923,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2931,48...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:12
Сумма ущерба аграриев от природных катаклизмов в этом году приближается к 13 млрд руб. - Минсельхоз
Директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов сообщил в четверг, что сумма ущерба аграриев РФ от природных катаклизмов этого года приближается к 13 млрд рублей.

"По ряду субъектов были отмечены неблагоприятные погодные факторы, по ряду даже эти...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:02
Международные резервы за неделю выросли на $2,6 млрд
Международные резервы России на 22 ноября составили $542,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 15 ноября международные резервы равнялись $540,1 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $2,6 млрд, или на 0,5%. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, резервы...    читать дальше
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28 ноября 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 63,53/64,59 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,53/64,59 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 7 коп., Cредний курс продажи упал...
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28 ноября 2019 года 16:02
Потребительские цены на бензин за неделю опять не изменились - Росстат
За неделю с 19 по 25 ноября потребительские цены на бензин снова не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат).

Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 25 ноября осталась прежней - 44,67 руб. Цена литра бензина марки АИ-92 уменьшилась на...    читать дальше
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