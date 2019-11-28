Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1209 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,11 руб., максимальный - 9,1249 руб. Было заключено 45 сделок. Объем торгов составил 126,21 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,123 руб. за юань.

28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1209 руб.

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Сбербанк России не ожидает роста ставок для корпоративных клиентов из-за запланированного ужесточения регулирования по финансированию сделок M&A, сообщила в интервью "Интерфаксу" вице-президент, директор департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка Ольга... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,13 пункта (0,38%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2917,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2931,48 (+0,08%) пункта,... читать дальше

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Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предлагает в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности обсудить возможность сокращения количества надзорных органов. "Очень много надзорных органов, и, может быть, нам одновременно с так называемой... "Очень много надзорных органов, и, может быть, нам одновременно с так называемой... читать дальше

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ЦБ РФ нужно вывести из-под действия законопроекта о "регуляторной гильотине", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания правительства РФ, на котором обсуждаются законопроекты о реформе контроля и надзора. "У Центрального банка есть замечания... "У Центрального банка есть замечания... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 21 ноября по 28 ноября) - 63,611 руб. за доллар, минимальное значение - 63,0792 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,48 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,09/71,12 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,61/64,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,79/64,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 13 коп., средний...

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Банк России пока не имеет планов по расширению тарифного коридора в ОСАГО, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах XVIII национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. "У нас такого рода планов не было", - заявил Чистюхин, отвечая... "У нас такого рода планов не было", - заявил Чистюхин, отвечая... читать дальше

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Всемирный банк понизил свой прогноз роста экономики Белоруссии в 2019 году с 1,8% до 1%, говорится в материалах ВБ, представленных на сегодняшней пресс-конференции в Минске. На 2020 год прогноз снижен с 1,3% до 0,9%, на 2021 год - до 0,5%. На 2020 год прогноз снижен с 1,3% до 0,9%, на 2021 год - до 0,5%. Пересмотр осуществлен... Пересмотр осуществлен... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в четверг на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем в связи с ситуацией в Гонконге. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:13 мск опустился на 0,18% и... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:13 мск опустился на 0,18% и... читать дальше

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Чистая прибыль Remy Cointreau SA в первом полугодии 2019-2020 финансового года увеличилась на 3,5% и составила 90,5 млн евро против 87,5 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе второго по величине производителя алкоголя во Франции. Показатель... читать дальше

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Министерство энергетики РФ пока держит в тайне позицию российских нефтяников относительно необходимости продлять сделку по сокращению добычи нефти ОПЕК+. "Это пока тайна", - сказал журналистам в ответ на соответствующий вопрос министр энергетики РФ Александр Новак по... "Это пока тайна", - сказал журналистам в ответ на соответствующий вопрос министр энергетики РФ Александр Новак по... читать дальше

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Кофе сильно подорожал на опасениях спада производства в Латинской Америке. Котировки фьючерсов достигли $1,173 за фунт на Intercontinental Exchange (ICE) по сравнению с примерно 93 центов в середине октября на опасениях недостаточности поставок, сообщает The Wall... Котировки фьючерсов достигли $1,173 за фунт на Intercontinental Exchange (ICE) по сравнению с примерно 93 центов в середине октября на опасениях недостаточности поставок, сообщает The Wall... читать дальше

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Вице-премьер РФ Алексей Гордеев считает, что Россия и Германия могут совместно осуществлять проекты в сфере водородной энергетики в третьих странах. "Экспортноориентированные проекты производства водорода с использованием технологий паровой конверсии метана... "Экспортноориентированные проекты производства водорода с использованием технологий паровой конверсии метана... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск субординированных облигаций Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банка) серии С01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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