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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1209 руб.
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28 ноября 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1209 руб.
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28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1209 руб. Минимальный курс юаня составил 9,11 руб., максимальный - 9,1249 руб. Было заключено 45 сделок. Объем торгов составил 126,21 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,123 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,09/71,12 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,61/64,52 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,61/64,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...
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По состоянию на 13:00 мск 28 ноября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 63,79/64,35 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,79/64,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 13 коп., средний...
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