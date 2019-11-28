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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 111,1 млрд руб.
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28 ноября 2019 года 10:05
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 111,1 млрд руб.
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28 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 111,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 241,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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28 ноября 2019 года 13:23
Сбербанк России не ожидает роста ставок для корпоративных клиентов из-за запланированного ужесточения регулирования по финансированию сделок M&A, сообщила в интервью "Интерфаксу" вице-президент, директор департамента кредитования ключевых клиентов Сбербанка Ольга... читать дальше
.28 ноября 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,13 пункта (0,38%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2917,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2931,48 (+0,08%) пункта,... читать дальше
.28 ноября 2019 года 13:14
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предлагает в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности обсудить возможность сокращения количества надзорных органов. "Очень много надзорных органов, и, может быть, нам одновременно с так называемой... читать дальше
.28 ноября 2019 года 13:10
Глава Банка России: центробанк нужно вывести из-под действия законопроекта о "регуляторной гильотине"
ЦБ РФ нужно вывести из-под действия законопроекта о "регуляторной гильотине", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания правительства РФ, на котором обсуждаются законопроекты о реформе контроля и надзора. "У Центрального банка есть замечания... читать дальше
.28 ноября 2019 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 63,611 руб.
Максимальное значение за неделю (с 21 ноября по 28 ноября) - 63,611 руб. за доллар, минимальное значение - 63,0792 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,48 руб. Это автоматическое сообщение.
.28 ноября 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 70,09/71,12 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.28 ноября 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,61/64,52 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,61/64,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи...
.28 ноября 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 28 ноября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 63,79/64,35 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,79/64,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 13 коп., средний...
.28 ноября 2019 года 12:59
Банк России пока не имеет планов по расширению тарифного коридора в ОСАГО, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах XVIII национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. "У нас такого рода планов не было", - заявил Чистюхин, отвечая... читать дальше
.28 ноября 2019 года 12:47
Всемирный банк понизил свой прогноз роста экономики Белоруссии в 2019 году с 1,8% до 1%, говорится в материалах ВБ, представленных на сегодняшней пресс-конференции в Минске. На 2020 год прогноз снижен с 1,3% до 0,9%, на 2021 год - до 0,5%. Пересмотр осуществлен... читать дальше
.28 ноября 2019 года 12:38
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в четверг на фоне усиления напряженности в отношениях между США и Китаем в связи с ситуацией в Гонконге. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:13 мск опустился на 0,18% и... читать дальше
.28 ноября 2019 года 12:31
Чистая прибыль Remy Cointreau SA в первом полугодии 2019-2020 финансового года увеличилась на 3,5% и составила 90,5 млн евро против 87,5 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе второго по величине производителя алкоголя во Франции. Показатель... читать дальше
.28 ноября 2019 года 12:12
Министерство энергетики РФ пока держит в тайне позицию российских нефтяников относительно необходимости продлять сделку по сокращению добычи нефти ОПЕК+. "Это пока тайна", - сказал журналистам в ответ на соответствующий вопрос министр энергетики РФ Александр Новак по... читать дальше
.28 ноября 2019 года 12:06
Кофе сильно подорожал на опасениях спада производства в Латинской Америке. Котировки фьючерсов достигли $1,173 за фунт на Intercontinental Exchange (ICE) по сравнению с примерно 93 центов в середине октября на опасениях недостаточности поставок, сообщает The Wall... читать дальше
.28 ноября 2019 года 11:59
Вице-премьер РФ Алексей Гордеев считает, что Россия и Германия могут совместно осуществлять проекты в сфере водородной энергетики в третьих странах. "Экспортноориентированные проекты производства водорода с использованием технологий паровой конверсии метана... читать дальше
.28 ноября 2019 года 11:57
Банк России зарегистрировал выпуск субординированных облигаций Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банка) серии С01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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