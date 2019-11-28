28 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Ноябрь 2019
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Октябрь 2019
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Октябрь 2019
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Ноябрь 2019
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Ноябрь 2019
Это автоматическое сообщение.
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28 ноября 2019 года 08:50
28 ноября. FINMARKET.RU -Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что Евросоюзу нужно торговое соглашение с США.
"Нам нужно торговое соглашение с США", - заявила она в среду вечером, выступая на собрании Германской промышленной и торговой палаты DIHK.
По... читать дальше
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28 ноября 2019 года 08:43
Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, вновь обновив рекордные максимумы, поддержку рынку оказали статистические данные и надежды на возможность США и Китая заключить первую фазу торгового соглашения.
Индекс Dow Jones Industrial Average вчера... читать дальше
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28 ноября 2019 года 08:35
Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться на данных о росте запасов в США. Вчера стало также известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки.
По мнению аналитиков AxiTrader, давление на рынок в ближайшее время будут оказывать новости о... читать дальше
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28 ноября 2019 года 08:31
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил продление программ господдержки льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2018-2020 гг. с предоставлением компенсаций банкам на реализацию этих программ в предыдущую трехлетку.
Согласно... читать дальше
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28 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4876,45 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,60 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 103526,22 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 ноября 2019 года 08:24
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка "Уралсиб" до "ВВ-" с "B+".
Прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "В", рейтинг... читать дальше
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28 ноября 2019 года 08:16
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы преимущественно выросли благодаря позитивным сигналам о ходе торговых переговоров США и Китая.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,32%, до 409,81 пункта, достигнув... читать дальше
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28 ноября 2019 года 08:09
Москва всегда будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе (ВЭФ), рассчитывает, что он будет работать в унисон с аналогичными российскими площадками.
"Мы всегда поддерживали отношения с вашим форумом, основателем которого вы являетесь, и... читать дальше
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28 ноября 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 70,4398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,61 коп.
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28 ноября 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 63,9722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,17 коп.
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28 ноября 2019 года 08:00
Сегодня в США праздник - День благодарения.
Это автоматическое сообщение.
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28 ноября 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Индекс изменения стоимости жилья в... читать дальше
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27 ноября 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47257,594 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 100,100 млрд руб., или на...
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27 ноября 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,57 пункта (0,054%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2929,05 пункта.
Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше
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