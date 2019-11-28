.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России на 2019 год
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,9%, сохранив прогноз по России на уровне 1,6%. При этом организация повысила прогноз роста российской экономики на 2019 год до 1,1%
 
Концепция ГПП получает не поддержку, а замечания
Идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) рискует разделить участь своего предшественника - индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Законопроект об инструменте, призванном мотивировать россиян самостоятельно копить на...
 
Реформа контроля и надзора за бизнесом готовится к запуску
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты, которые определяют, как устанавливать требования к бизнесу и проверять их выполнение, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. В четверг оба проекта будут...
 
Матвиенко предлагает снизить налоги для малого и среднего бизнеса
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает рассмотреть возможности снижения налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса. "По отдельным отраслям, скажем, по малому и среднему бизнесу можно подумать о снижении налоговой...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

28 ноября 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
28 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Ноябрь 2019
12:00 Изменение денежной массы в еврозоне Октябрь 2019
13:00 Изменение цен производителей в Италии Октябрь 2019
13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Ноябрь 2019
16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Ноябрь 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 ноября 2019 года 08:50
Меркель: ЕС нужно торговое соглашение с США
28 ноября. FINMARKET.RU -Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что Евросоюзу нужно торговое соглашение с США.

"Нам нужно торговое соглашение с США", - заявила она в среду вечером, выступая на собрании Германской промышленной и торговой палаты DIHK.

По...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 08:43
Фондовые индикаторы США обновили рекорды
Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, вновь обновив рекордные максимумы, поддержку рынку оказали статистические данные и надежды на возможность США и Китая заключить первую фазу торгового соглашения.

Индекс Dow Jones Industrial Average вчера...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 08:35
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США
Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться на данных о росте запасов в США. Вчера стало также известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки.

По мнению аналитиков AxiTrader, давление на рынок в ближайшее время будут оказывать новости о...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 08:31
В России сохранена программа льготного автокредитования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил продление программ господдержки льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2018-2020 гг. с предоставлением компенсаций банкам на реализацию этих программ в предыдущую трехлетку.

Согласно...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4876,45 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4876,45 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,60 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,60 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
28 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 103526,22 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 103526,22 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 08:24
Fitch повысило рейтинг "Уралсиба", подтвердило рейтинг "Зенита"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка "Уралсиб" до "ВВ-" с "B+".

Прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "В", рейтинг...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 08:16
Европейские рынки акций закрылись вчера на позитиве
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы преимущественно выросли благодаря позитивным сигналам о ходе торговых переговоров США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,32%, до 409,81 пункта, достигнув...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 08:09
Представители России всегда будут принимать участие в ВЭФ в Давосе - Путин
Москва всегда будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе (ВЭФ), рассчитывает, что он будет работать в унисон с аналогичными российскими площадками.

"Мы всегда поддерживали отношения с вашим форумом, основателем которого вы являетесь, и...    читать дальше
.
28 ноября 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,4398 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 70,4398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,61 коп.
.
28 ноября 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,9722 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 63,9722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,17 коп.
.
28 ноября 2019 года 08:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира
Сегодня в США праздник - День благодарения.

Это автоматическое сообщение.
.
28 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Индекс изменения стоимости жилья в...    читать дальше
.
27 ноября 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 ноября снизилась на 0,21% и составила 47257,594 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47257,594 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 100,100 млрд руб., или на...
.
27 ноября 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 27 ноября движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,57 пункта (0,054%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2929,05 пункта.

Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.