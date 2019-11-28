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28 ноября. FINMARKET.RU -Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что Евросоюзу нужно торговое соглашение с США. "Нам нужно торговое соглашение с США", - заявила она в среду вечером, выступая на собрании Германской промышленной и торговой палаты DIHK. "Нам нужно торговое соглашение с США", - заявила она в среду вечером, выступая на собрании Германской промышленной и торговой палаты DIHK. По... По... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, вновь обновив рекордные максимумы, поддержку рынку оказали статистические данные и надежды на возможность США и Китая заключить первую фазу торгового соглашения. Индекс Dow Jones Industrial Average вчера... Индекс Dow Jones Industrial Average вчера... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены продолжают снижаться на данных о росте запасов в США. Вчера стало также известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков AxiTrader, давление на рынок в ближайшее время будут оказывать новости о... По мнению аналитиков AxiTrader, давление на рынок в ближайшее время будут оказывать новости о... читать дальше

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил продление программ господдержки льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2018-2020 гг. с предоставлением компенсаций банкам на реализацию этих программ в предыдущую трехлетку. Согласно... Согласно... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 4876,45 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,60 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 103526,22 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка "Уралсиб" до "ВВ-" с "B+". Прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "В", рейтинг... Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "В", рейтинг... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы преимущественно выросли благодаря позитивным сигналам о ходе торговых переговоров США и Китая. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,32%, до 409,81 пункта, достигнув... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,32%, до 409,81 пункта, достигнув... читать дальше

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Москва всегда будет участвовать во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе (ВЭФ), рассчитывает, что он будет работать в унисон с аналогичными российскими площадками. "Мы всегда поддерживали отношения с вашим форумом, основателем которого вы являетесь, и... "Мы всегда поддерживали отношения с вашим форумом, основателем которого вы являетесь, и... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 70,4398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,61 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 63,9722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,17 коп.

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Сегодня в США праздник - День благодарения. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Индекс изменения стоимости жилья в... Индекс изменения стоимости жилья в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47257,594 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 100,100 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,57 пункта (0,054%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2929,05 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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