Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,9554 руб.

27 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9554 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,8725 руб., максимальный - 64,0025 руб. Было заключено 8742 сделки. Объем торгов составил 44383,66 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,9525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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