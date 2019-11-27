Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 ноября

27 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 28 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3002,45 (+2) руб./грамм; на серебро - 34,83 (+0,1) руб./грамм; на платину - 1853,13 (+2,62) руб./грамм; на палладий - 3710,38 (-7,12) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,57 пункта (0,054%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2929,05 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47257,594 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 100,100 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1380 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4078 руб. Минимальный курс евро составил 70,31 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,31 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9764 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1127 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1021 руб., максимальный - 9,1259... Минимальный курс юаня составил 9,1021 руб., максимальный - 9,1259... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду без единой динамики фондовых индексов: индикаторы изменились незначительно и разнонаправленно. В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai... В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai... читать дальше

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Показатель EBITDA "Акрона" по МСФО за 9 месяцев вырос на 16% к аналогичному периоду прошлого года, до 29,5 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA за 3-й квартал составила 8,5 млрд рублей, снизившись на 14% год к году. Такая динамика была обусловлена ухудшением цен на... EBITDA за 3-й квартал составила 8,5 млрд рублей, снизившись на 14% год к году. Такая динамика была обусловлена ухудшением цен на... читать дальше

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Владельцы выпуска облигаций "Открытие Холдинга" серии БО-03 объемом 42 млрд рублей не согласились на перенос оферты, решения по очередной реструктуризации облигаций не были приняты ввиду отсутствия кворума, следует из сообщения эмитента. По данному выпуску ожидается... По данному выпуску ожидается... читать дальше

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Объем извлекаемых запасов нефти в России по категориям AB1C1 по состоянию на начало 2019 года составляли 18,61 млрд тонн, что на 0,6% выше показателя годом ранее. Как говорится в государственном докладе "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов... Как говорится в государственном докладе "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов... читать дальше

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Доходы населения США в октябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. За последние пять лет данный показатель не показывал рост всего четыре раза, отмечает MarketWatch. За последние пять лет данный показатель не показывал рост всего четыре раза, отмечает MarketWatch. Тем временем расходы... Тем временем расходы... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-12-го купонов бондов 41-й серии на уровне 6,65% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 15-летние облигации объемом 15 млрд рублей в декабре 2016 года. Размещение прошло по закрытой... Компания разместила 15-летние облигации объемом 15 млрд рублей в декабре 2016 года. Размещение прошло по закрытой... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Самарской области и выпусков ее облигаций на уровне "АА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Кредитный рейтинг Самарской области обусловлен умеренной долговой... Кредитный рейтинг Самарской области обусловлен умеренной долговой... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1572 тыс. баррелей - до 451,952 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5132 тыс. баррелей и составили 225,978 млн... Товарные запасы бензина повысились на 5132 тыс. баррелей и составили 225,978 млн... читать дальше

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала новый референдум о независимости Шотландии, а новое голосование по Brexit, по ее мнению, приведет страну к упадку. "Настало время брать будущее Шотландии в руки Шотландии", - заявила Стерджен в среду на мероприятии... "Настало время брать будущее Шотландии в руки Шотландии", - заявила Стерджен в среду на мероприятии... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 57,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 10,485 млрд руб., сообщила компания. Рентабельность по этому показателю увеличилась с 29,6% до 36,6%. Рентабельность по этому показателю увеличилась с 29,6% до 36,6%. Выручка группы составила... Выручка группы составила... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER14 номинальным объемом 40 млрд рублей, разместив 37,5% выпуска на 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации индикативного объема прошел с 19 ноября по 21... Сбор заявок на облигации индикативного объема прошел с 19 ноября по 21... читать дальше

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