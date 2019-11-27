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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 28 ноября в размере 70,4398 руб.
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27 ноября 2019 года 14:30
ЦБ РФ установил курс евро с 28 ноября в размере 70,4398 руб.
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27 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 70,4398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,61 коп. Это автоматическое сообщение.
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3906 руб. Минимальный курс евро составил 70,295 руб., максимальный -... читать дальше
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.27 ноября 2019 года 14:41
Трасса М-11 "Москва - Санкт- Петербург" будет носить название "Нева". Такой результат общественного голосования огласил президент России Владимир Путин, приехавший на открытие автомагистрали. Министр транспорта Евгений Дитрих, рассказывая главе государства о новой... читать дальше
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К 2025 году Москва станет мировым лидером среди мегаполисов по протяженности сети рельсового транспорта, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Сейчас самая разветвленная сеть рельсового транспорта - 1000 км у... читать дальше
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Deutsche Bank AG избавился от очередной порции ненужных активов, продав их американскому Goldman Sachs, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным источников, крупнейший банк Германии продал Goldman портфель ценных бумаг номинальной... читать дальше
.27 ноября 2019 года 14:25
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