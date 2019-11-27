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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 28 ноября в размере 70,4398 руб.
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ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России на 2019 год
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Реформа контроля и надзора за бизнесом готовится к запуску
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27 ноября 2019 года 14:30

ЦБ РФ установил курс евро с 28 ноября в размере 70,4398 руб.

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27 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 70,4398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,61 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
27 ноября 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,3906 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3906 руб.

Минимальный курс евро составил 70,295 руб., максимальный -...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 15:06
Чистый долг "ЛУКОЙЛа" в 3-м квартале вырос в 1,5 раза по сравнению со 2-м кварталом
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В то же время по сравнению с показателем на конце 3-го квартала 2018 года...
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27 ноября 2019 года 15:00
ФПК "Гарант-инвест" во второй половине декабря соберет заявки на выпуск "зеленых" облигаций на 500 млн рублей
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" во второй половине декабря соберет заявки на выпуск "зеленых" облигаций серии 001P-06 объемом 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения выпуска - 3 года.

Ориентир ставки...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:58
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Европейский парламент (ЕП) поддержал состав новой Европейской комиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен. Голосование состоялось сегодня на пленарной сессии ЕП в Страсбурге. "Принято", - объявил результаты голосования евродепутатов председатель Европарламента Давид...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:50
"Торговое предприятие "Кировский" 4 декабря начнет размещение облигаций на 1,2 млрд рублей
ОО "Торговое предприятие "Кировский" (Екатеринбург) планирует 4 декабря начать размещение облигаций серии 001P-01R объемом 1,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск сроком обращения 10 лет будет размещен по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:49
ЦБ РФ хочет повысить коэффициенты риска по вложениям банков в некотируемые акции юрлиц
ЦБ РФ планирует поэтапно повысить коэффициенты риска по вложениям банков в некотируемые акции юридических лиц, следует из проекта новой инструкции "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией".

Проект...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:49
Ростелеком установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 6,85%
ПАО "Ростелеком" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних бондов серии 002P-01R объемом 10 млрд рублей на уровне 6,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен с первоначального...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 27 ноября растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,41 пункта (0,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2943,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2945,6 (+0,51%) пункта,...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:41
Новая трасса Москва - Санкт-Петербург будет называться "Нева"
Трасса М-11 "Москва - Санкт- Петербург" будет носить название "Нева". Такой результат общественного голосования огласил президент России Владимир Путин, приехавший на открытие автомагистрали.

Министр транспорта Евгений Дитрих, рассказывая главе государства о новой...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:35
Москва за 5 лет станет лидером по протяженности рельсового транспорта - заммэра
К 2025 году Москва станет мировым лидером среди мегаполисов по протяженности сети рельсового транспорта, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас самая разветвленная сеть рельсового транспорта - 1000 км у...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:30
ЦБ РФ установил курс евро с 28 ноября в размере 70,4398 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 70,4398 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,61 коп.

Это автоматическое сообщение.
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27 ноября 2019 года 14:30
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 ноября в размере 63,9722 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 63,9722 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,17 коп.

Это автоматическое сообщение.
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27 ноября 2019 года 14:28
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26223 на аукционе - 6,13%, размещены бумаги на 12,96 млрд рублей
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года составила 101,7052% от номинала, что соответствует доходности 6,13% годовых, свидетельствует информация Московской биржи.

Всего было продано бумаг...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:27
Deutsche Bank продал Goldman Sachs портфель ценных бумаг стоимостью $51 млрд
Deutsche Bank AG избавился от очередной порции ненужных активов, продав их американскому Goldman Sachs, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, крупнейший банк Германии продал Goldman портфель ценных бумаг номинальной...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:25
"О`КЕЙ" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 7,85%
ОО "О'КЕЙ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рыке.

Сбор заявок проходит в среду, 27 ноября, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентиру...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 14:20
ПАО стали чаще соблюдать принципы кодекса корпоративного управления - Швецов
Публичные акционерные общества (ПАО), акции которых торгуются в первом и втором котировальных листах "Московской биржи", стали чаще руководствоваться принципами и рекомендациями кодекса корпоративного управления (ККУ) по итогам анализа за 2018 год, сообщил первый зампред ЦБ РФ...    читать дальше
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