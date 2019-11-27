Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 241,7 млрд руб.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1306 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3906 руб.

.

На конец 3-го квартала чистый долг "ЛУКОЙЛа" составил 174 млрд рублей, в то время как на конец 2-го квартала этот показатель составлял 114 млрд рублей, следует из презентации компании по МСФО.

В то же время по сравнению с показателем на конце 3-го квартала 2018 года...