Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,1084 руб.

27 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 64 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1084 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,102 руб., максимальный - 9,1152 руб. Было заключено 49 сделок. Объем торгов составил 228,21 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,107 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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