27 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Октябрь 2019
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Ноябрь 2019
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Ноябрь 2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 ноября
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Октябрь 2019
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2019
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Октябрь 2019
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 ноября
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Ноябрь 2019
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 ноября
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27 ноября 2019 года 09:43
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27 ноября 2019 года 08:32
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27 ноября 2019 года 08:30
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Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 133522,21 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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27 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 25349,86 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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