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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 ноября 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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27 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии Октябрь 2019
10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Ноябрь 2019
12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Ноябрь 2019
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 17 по 23 ноября
16:30 Изменение расходов и доходов населения США Октябрь 2019
16:30 Пересмотренная предварительная оценка ВВП США III квартал 2019
16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Октябрь 2019
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 10 по 16 ноября
17:45 Индекс производственной активности Чикаго Ноябрь 2019
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 16 по 22 ноября

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
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Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 08:32
Банки США сократили чистую прибыль в 3-м квартале на 7,3%
Совокупная чистая прибыль банков США в третьем квартале сократилась на 7,3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC). Чистая прибыль 5256 коммерческих...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $86,56 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $86,56 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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27 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 133522,21 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 133522,21 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 25349,86 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 25349,86 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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27 ноября 2019 года 08:25
Обязывать банки использовать биометрию для принятия юридически значимых решений не стоит - Греф
Глава Сбербанка России Герман Греф полагает, что законодательно обязывать банки использовать биометрическую идентификацию граждан для принятия юридически значимых решений не стоит. "Все эти технологии - они пока сыроваты, поэтому мы говорим: пока не нужно распространять в...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 08:17
Путин подписал закон, необходимый для регистрации Фонда общественных интересов "Яндекса"
Президент Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации в России Фонда общественных интересов - центрального элемента новой конструкции корпоративного управления "Яндекса".

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27 ноября 2019 года 08:12
Цены на нефть снижаются после роста накануне
Цены на нефть эталонных марок выросли во вторник на признаках прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Позитивно на нефтяные контракты повлияло и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах. Как показал опрос Bloomberg, опубликованный в преддверии выхода...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 08:07
Европейские фондовые рынки завершили торги незначительным ростом
Европейские фондовые индексы в основном завершили торги во вторник слабым ростом. Поддержку рынку оказали позитивные сигналы о ходе торговых переговоров США и Китая, однако рынкам необходимо больше конкретики, чтобы продолжать ралли после существенного скачка в понедельник,...    читать дальше
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27 ноября 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5159 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 70,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,37 коп.
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27 ноября 2019 года 08:01
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 64,0239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,02 коп.
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