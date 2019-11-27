ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5159 руб.

27 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 70,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,37 коп.

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7 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-3-332 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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"Татнефть" подписала с АО "Узкимёсаноат" и ООО "Биринчи резинотехника заводи" (Республика Узбекистан) соглашение о создании совместного предприятия, сообщила российская компания. Стороны пришли к соглашению о создании совместного предприятия на базе ООО "Биринчи резинотехника... читать дальше

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Доллар растет по отношению к евро, японской иене и фунту стерлингов в ходе азиатских торгов в среду, трейдеры сохраняют оптимизм в отношении торговых переговоров США и Китая. Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем... Президент США Дональд Трамп заявил, выступая в Белом доме во вторник, что переговоры с Китаем... читать дальше

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Сегодня фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут вслед за подъемом американских индексов до новых рекордов благодаря позитивным сигналам о ходе торговых переговоров США и КНР. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на... Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на... читать дальше

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Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, в десятый раз за месяц закрывшись на рекордных максимумах, инвесторы следили за новостями, касающимися торгового соглашения США и Китая. Как сообщило китайское министерство торговли, вице-премьер... Как сообщило китайское министерство торговли, вице-премьер... читать дальше

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Китай разместил четыре транша еврооблигаций на общую сумму $6 млрд, сообщили банки-организаторы выпуска. Ставка купона 3-летнего транша объемом $1,5 млрд составила 1,875%, 5-летнего транша объемом $2 млрд - 1,950%, 10-летнего транша объемом также $2 млрд - 2,125%,... Ставка купона 3-летнего транша объемом $1,5 млрд составила 1,875%, 5-летнего транша объемом $2 млрд - 1,950%, 10-летнего транша объемом также $2 млрд - 2,125%,... читать дальше

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Совокупная чистая прибыль банков США в третьем квартале сократилась на 7,3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC). Чистая прибыль 5256 коммерческих... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $86,56 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 133522,21 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 25349,86 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Глава Сбербанка России Герман Греф полагает, что законодательно обязывать банки использовать биометрическую идентификацию граждан для принятия юридически значимых решений не стоит. "Все эти технологии - они пока сыроваты, поэтому мы говорим: пока не нужно распространять в... читать дальше

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Президент Владимир Путин подписал закон, который необходим для регистрации в России Фонда общественных интересов - центрального элемента новой конструкции корпоративного управления "Яндекса". Поправки в закон "О международных компаниях" были приняты Госдумой 13 ноября и... Поправки в закон "О международных компаниях" были приняты Госдумой 13 ноября и... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок выросли во вторник на признаках прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Позитивно на нефтяные контракты повлияло и продолжающееся сокращение буровой активности в Штатах. Как показал опрос Bloomberg, опубликованный в преддверии выхода... читать дальше

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Европейские фондовые индексы в основном завершили торги во вторник слабым ростом. Поддержку рынку оказали позитивные сигналы о ходе торговых переговоров США и Китая, однако рынкам необходимо больше конкретики, чтобы продолжать ралли после существенного скачка в понедельник,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 70,5159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,37 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 64,0239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,02 коп.

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