Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,0305 руб.

26 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1871 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0305 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,8925 руб., максимальный - 64,1275 руб. Было заключено 9346 сделок. Объем торгов составил 39370,8 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,005 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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