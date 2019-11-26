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26 ноября 2019 года 15:12
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 ноября
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26 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3000,45 (+8,51) руб./грамм; на серебро - 34,73 (-0,48) руб./грамм; на платину - 1850,51 (+19,82) руб./грамм; на палладий - 3717,5 (+56,11) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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26 ноября 2019 года 19:15
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.26 ноября 2019 года 19:15
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.26 ноября 2019 года 18:45
Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник на признаках прогресса в торговых переговорах между США и Китаем и ожиданиях снижения запасов нефти в США впервые за пять недель. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на... читать дальше
.26 ноября 2019 года 18:37
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