Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 115 млрд руб.

26 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 115 млрд руб.

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1681 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5474 руб. Минимальный курс евро составил 70,38 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,38 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1023 руб. Минимальный курс юаня составил 9,09 руб., максимальный - 9,1299... Минимальный курс юаня составил 9,09 руб., максимальный - 9,1299... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1512 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0435 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте Абсолют банка на уровне "B2". Прогноз рейтинга - "негативный". Moody's также подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Абсолют... Moody's также подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Абсолют... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе, оставшись под давлением продаж в рамках фиксации прибыли игроками на фоне слабого роста мировых площадок. Во вторник на позитивных новостях о ходе торговых переговоров между США и КНР преобладала позитивная динамика индексов в... Во вторник на позитивных новостях о ходе торговых переговоров между США и КНР преобладала позитивная динамика индексов в... читать дальше

.

ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 со сроком обращения 5 лет объемом 6 млрд рублей на уровне 8,75%,говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел во вторник, 26 ноября, с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел во вторник, 26 ноября, с 11:00 до 15:00 МСК. Ставке... Ставке... читать дальше

.

Продажи новых домов в США в октябре 2019 года сократились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 733 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, до 738... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник на признаках прогресса в торговых переговорах между США и Китаем и ожиданиях снижения запасов нефти в США впервые за пять недель. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на... Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на... читать дальше

.

Недостаточный уровень господдержки доведет российское цветоводство до банкротства, считает депутат Госдумы, президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. Его слова приводит пресс-служба ассоциации. "Без государственной поддержки в вопросах налоговых и таможенных льгот,... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре уменьшился до 125,5 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В октябре, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 126,1 пункта, а не 125,9 пункта, как было... читать дальше

.

Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в октябре 2019 года выросло на 0,3% по сравнению с сентябрем, до 151,5 млн тонн, сообщила организация. По сравнению с октябрем 2018 года падение... По сравнению с октябрем 2018 года падение...

.

ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К206 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 0,55% выпуска на 110 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 21 ноября. Ставка купона установлена в размере 6,18%... Сбор заявок на бонды прошел 21 ноября. Ставка купона установлена в размере 6,18%... читать дальше

.

Xerox Corp. подтвердила намерение обратиться напрямую к акционерам HP Inc. с предложением о покупке после того, как совет директоров HP отказался от потенциальной сделки. Как сообщалось, 5 ноября Xerox сделала предложение о покупке HP, оценив компанию в $33 млрд. Xerox... Как сообщалось, 5 ноября Xerox сделала предложение о покупке HP, оценив компанию в $33 млрд. Xerox... читать дальше

.

Американские фондовые индексы не демонстрируют существенных изменений в ходе торгов во вторник, при этом участники рынка сохраняют оптимизм в отношении торговой сделки США с Китаем. По итогам торгов в понедельник индексы достигли исторических максимумов на позитивных ожиданиях в... читать дальше

.

Принадлежащий ВТБ банк "Возрождение" за январь-сентябрь 2019 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 4,37 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 8,25 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета кредитной организации. За третий квартал... За третий квартал... читать дальше

.

Товарооборот между Россией и Хорватией за 9 месяцев этого года увеличился почти на 22% и составил $1,2 млрд, сообщает пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева, который провел 9-е заседание российско-хорватской межправкомиссии по развитию... читать дальше

.