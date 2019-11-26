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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 115 млрд руб.
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26 ноября 2019 года 11:04
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 115 млрд руб.
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26 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 115 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 119,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.26 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 157 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1023 руб. Минимальный курс юаня составил 9,09 руб., максимальный - 9,1299... читать дальше
.26 ноября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,0435 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1512 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0435 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте Абсолют банка на уровне "B2". Прогноз рейтинга - "негативный". Moody's также подтвердило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Абсолют... читать дальше
.26 ноября 2019 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги в минусе, оставшись под давлением продаж в рамках фиксации прибыли игроками на фоне слабого роста мировых площадок. Во вторник на позитивных новостях о ходе торговых переговоров между США и КНР преобладала позитивная динамика индексов в... читать дальше
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.26 ноября 2019 года 18:49
Продажи новых домов в США в октябре 2019 года сократились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 733 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, до 738... читать дальше
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Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник на признаках прогресса в торговых переговорах между США и Китаем и ожиданиях снижения запасов нефти в США впервые за пять недель. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на... читать дальше
.26 ноября 2019 года 18:37
Недостаточный уровень господдержки доведет российское цветоводство до банкротства, считает депутат Госдумы, президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. Его слова приводит пресс-служба ассоциации. "Без государственной поддержки в вопросах налоговых и таможенных льгот,... читать дальше
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ЭБ завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К206 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 0,55% выпуска на 110 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 21 ноября. Ставка купона установлена в размере 6,18%... читать дальше
.26 ноября 2019 года 18:14
Xerox Corp. подтвердила намерение обратиться напрямую к акционерам HP Inc. с предложением о покупке после того, как совет директоров HP отказался от потенциальной сделки. Как сообщалось, 5 ноября Xerox сделала предложение о покупке HP, оценив компанию в $33 млрд. Xerox... читать дальше
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Американские фондовые индексы не демонстрируют существенных изменений в ходе торгов во вторник, при этом участники рынка сохраняют оптимизм в отношении торговой сделки США с Китаем. По итогам торгов в понедельник индексы достигли исторических максимумов на позитивных ожиданиях в... читать дальше
.26 ноября 2019 года 18:03
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