Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1955,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1873,13 млрд руб.

26 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 ноября составили по Российской Федерации 1955,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1788,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2722,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2518,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 ноября составили 1873,13 млрд руб. против 1877,53854 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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