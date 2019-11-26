26 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Октябрь 2019
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Сентябрь 2019
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Ноябрь 2019
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Октябрь 2019
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26 ноября 2019 года 09:47
Меры господдержки позволят не допустить роста цен на автомобили российского производства после повышения ставок утильсбора с 2020 года, существенного удорожания импортной техники также не ожидается, заверяют в Минпромторге.
"Роста цен на автомобили российского... читать дальше
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26 ноября 2019 года 09:39
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 ноября составили по Российской Федерации 1955,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1788,3 млрд руб.
На... читать дальше
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26 ноября 2019 года 09:32
ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-36-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны... читать дальше
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26 ноября 2019 года 09:31
Консолидация сетевых активов, дифференциация тарифов, оплата резерва сетевой мощности и снижение стоимости льготного техприсоединения станут частью стратегии развития российских электросетей до 2030 г., вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в конце октября одобрил включение в... читать дальше
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26 ноября 2019 года 09:23
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются на позитивных новостях о ходе торговых переговоров между США и КНР, исключением является китайский рынок.
Цена акций Alibaba Group Holdings взлетела более чем на 6% на дебютных торгах... читать дальше
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26 ноября 2019 года 09:22
В сентябре российский сжиженный природный газ (СПГ) впервые стал крупнейшим источником поставок газа в Испанию - его объемы превзошли поставки трубного газа из соседнего Алжира, пишет Interfax Global Energy Services.
Так, в сентябре Россия поставила в Испанию 694 млн... читать дальше
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26 ноября 2019 года 09:15
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара меняется слабо, тогда как японская иена снизилась до двухнедельного минимума из-за ослабления спроса на активы "тихой гавани" на фоне оптимизма инвесторов в отношении торговой сделки США и Китая.
Евро по... читать дальше
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26 ноября 2019 года 09:08
Экономика Мексики в третьем квартале сократилась на 0,3% в годовом сравнении, свидетельствуют окончательные данные статистического ведомства страны.
Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне падение ВВП составило 0,95%, а не 0,4%, как было объявлено ранее.... читать дальше
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26 ноября 2019 года 09:00
Американские фондовые индексы достигли исторических максимумов по итогам торгов в понедельник на позитивных ожиданиях в отношении торговых переговоров между США и Китаем.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 190,85 пункта (0,68%) - до 28066,47 пункта. Standard &... читать дальше
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26 ноября 2019 года 08:48
Цены на нефть эталонных марок слабо меняются с утра после роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении торговой сделки США и КНР.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 мск составил $63,66 за баррель, что на $0,01... читать дальше
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26 ноября 2019 года 08:43
Минкоммерции КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в ходе состоявшейся телефонной беседы достигли договоренности о решении стоящих... читать дальше
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26 ноября 2019 года 08:32
Зимбабве планирует заключить сделку на $1,4 млрд по обеспечению поставок горючего в обмен на алмазы, участниками которой будут российские "Татнефть" и "АЛРОСА", сообщает местное издание Business Times.
"АЛРОСА" отрицает участие в схеме, получить своевременный... читать дальше
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26 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 75202,94 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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26 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,55 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 3584,77 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 ноября 2019 года 08:26
Национальный банк Польши (NBP) привез в страну около 100 тонн золота из своих резервов, которые ранее хранились в Банке Англии.
Теперь драгметалл будет находиться в хранилище польского центробанка, говорится в его сообщении.
Как заявлял NBP в июле, золотые... читать дальше
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