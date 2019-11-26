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Меры господдержки позволят не допустить роста цен на автомобили российского производства после повышения ставок утильсбора с 2020 года, существенного удорожания импортной техники также не ожидается, заверяют в Минпромторге. "Роста цен на автомобили российского... "Роста цен на автомобили российского... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 ноября составили по Российской Федерации 1955,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1788,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-36-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны... Ставка 2-36-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны... читать дальше

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Консолидация сетевых активов, дифференциация тарифов, оплата резерва сетевой мощности и снижение стоимости льготного техприсоединения станут частью стратегии развития российских электросетей до 2030 г., вице-премьер Дмитрий Козак на совещании в конце октября одобрил включение в... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются на позитивных новостях о ходе торговых переговоров между США и КНР, исключением является китайский рынок. Цена акций Alibaba Group Holdings взлетела более чем на 6% на дебютных торгах... Цена акций Alibaba Group Holdings взлетела более чем на 6% на дебютных торгах... читать дальше

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В сентябре российский сжиженный природный газ (СПГ) впервые стал крупнейшим источником поставок газа в Испанию - его объемы превзошли поставки трубного газа из соседнего Алжира, пишет Interfax Global Energy Services. Так, в сентябре Россия поставила в Испанию 694 млн... Так, в сентябре Россия поставила в Испанию 694 млн... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара меняется слабо, тогда как японская иена снизилась до двухнедельного минимума из-за ослабления спроса на активы "тихой гавани" на фоне оптимизма инвесторов в отношении торговой сделки США и Китая. Евро по... Евро по... читать дальше

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Экономика Мексики в третьем квартале сократилась на 0,3% в годовом сравнении, свидетельствуют окончательные данные статистического ведомства страны. Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне падение ВВП составило 0,95%, а не 0,4%, как было объявлено ранее.... Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне падение ВВП составило 0,95%, а не 0,4%, как было объявлено ранее.... читать дальше

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Американские фондовые индексы достигли исторических максимумов по итогам торгов в понедельник на позитивных ожиданиях в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 190,85 пункта (0,68%) - до 28066,47 пункта. Standard &... Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 190,85 пункта (0,68%) - до 28066,47 пункта. Standard &... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок слабо меняются с утра после роста накануне, вызванного оптимизмом в отношении торговой сделки США и КНР. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 мск составил $63,66 за баррель, что на $0,01... Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 мск составил $63,66 за баррель, что на $0,01... читать дальше

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Минкоммерции КНР сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США по торговле, и торгпред Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин в ходе состоявшейся телефонной беседы достигли договоренности о решении стоящих... читать дальше

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Зимбабве планирует заключить сделку на $1,4 млрд по обеспечению поставок горючего в обмен на алмазы, участниками которой будут российские "Татнефть" и "АЛРОСА", сообщает местное издание Business Times. "АЛРОСА" отрицает участие в схеме, получить своевременный... "АЛРОСА" отрицает участие в схеме, получить своевременный... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 75202,94 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $6,55 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 3584,77 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Национальный банк Польши (NBP) привез в страну около 100 тонн золота из своих резервов, которые ранее хранились в Банке Англии. Теперь драгметалл будет находиться в хранилище польского центробанка, говорится в его сообщении. Теперь драгметалл будет находиться в хранилище польского центробанка, говорится в его сообщении. Как заявлял NBP в июле, золотые... Как заявлял NBP в июле, золотые... читать дальше

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