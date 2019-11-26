ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,7637 руб.

26 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 63,7637 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,36 коп.

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ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) с 27 ноября по 2 декабря проведет сбор заявок инвесторов на размещение облигаций серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на бонды будет принимать ИФК... Заявки на бонды будет принимать ИФК... читать дальше

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Сбербанк России разместил 42,54% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-161R номинальным объемом 5 млрд рублей на сумму 2 млрд 126,798 млн рублей, говорится в сообщении банка. Всего было размещено 2 млн 126,798 тыс. облигаций по цене 100% от... Всего было размещено 2 млн 126,798 тыс. облигаций по цене 100% от... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,64 пункта (0,259%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2955,32 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился на 0,79 пункта... Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился на 0,79 пункта... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47655,106 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,651 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 456 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3761 руб. Минимальный курс евро составил 70,2425 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,2425 руб.,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ФСК ЕЭС" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Также агентство подтвердило рейтинг выпусков облигаций компании серий БО-04 и 001Р-01R на... Также агентство подтвердило рейтинг выпусков облигаций компании серий БО-04 и 001Р-01R на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0866 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0681 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,0681 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8868 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший новую неделю в плюсе, завершил понедельник разнонаправленными изменениями. Европейские фондовые индикаторы демонстрировали рост в ходе торгов на фоне надежд инвесторов на прогресс в торговых переговорах между США и... Европейские фондовые индикаторы демонстрировали рост в ходе торгов на фоне надежд инвесторов на прогресс в торговых переговорах между США и... читать дальше

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В этом году мировые продажи автомобилей, вероятно, сократятся примерно на 3,1 млн, что станет сильнейшим падением с 2008 года, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings. "Спад глобального авторынка с середины 2018 года стал главным фактором... "Спад глобального авторынка с середины 2018 года стал главным фактором... читать дальше

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Банк России зарегистрировал 10 выпусков облигаций ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") серий 001Р-22 - 001Р-31 суммарным объемом 17,466 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Выпускам присвоены идентификационные номера 4-22-00011-Т-001Р -... Выпускам присвоены идентификационные номера 4-22-00011-Т-001Р -... читать дальше

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Российские аграрии к 21 ноября получили 79,3% выделенных из федерального бюджета субсидий. Как сообщает Минсельхоз, к этой дате регионам было перечислено 119,7 млрд рублей. Их них до конечных получателей региональные власти довели 95 млрд рублей, или 79,3% от... Как сообщает Минсельхоз, к этой дате регионам было перечислено 119,7 млрд рублей. Их них до конечных получателей региональные власти довели 95 млрд рублей, или 79,3% от... читать дальше

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Минфин и Минэкономразвития договорились об общих подходах к включению дополнительных активов в план приватизации на 2020-2022 годы. Однако, как сообщила пресс-служба Минфина по итогам совещания у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, по ряду компаний... читать дальше

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В этом году 10-летний портфель зарубежных заказов ГК "Росатом" превысит $133 млрд и может еще вырасти за счет контракта на АЭС в Узбекистане, сообщил "Интерфаксу" глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Он превысит прошлогоднюю величину в $133 млрд, но его итоговая... "Он превысит прошлогоднюю величину в $133 млрд, но его итоговая... читать дальше

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Банк России принял во внимание некоторые предложения рынка и представил свою концепцию развития индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) второго типа, особенность которых заключается в освобождении от налогообложения всей суммы при закрытии счета. Как рассказал первый... Как рассказал первый... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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