Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0866 руб.

25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0866 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0681 руб., максимальный - 9,1057 руб. Было заключено 283 сделки. Объем торгов составил 861,12 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1017 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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