Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,841 руб.

25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,841 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,7225 руб., максимальный - 64,025 руб. Было заключено 10866 сделок. Объем торгов составил 47325,22 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,0075 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.