Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,3166 руб.

25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3166 руб.

Минимальный курс евро составил 70,2275 руб., максимальный - 70,415 руб. Было заключено 3466 сделок. Объем торгов составил 15184,39 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,365 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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