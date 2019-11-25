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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 119,2 млрд руб.
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25 ноября 2019 года 10:54
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 119,2 млрд руб.
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25 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 119,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 109,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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25 ноября 2019 года 20:05
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ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) с 27 ноября по 2 декабря проведет сбор заявок инвесторов на размещение облигаций серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Заявки на бонды будет принимать ИФК... читать дальше
.25 ноября 2019 года 19:45
Сбербанк России разместил 42,54% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-161R номинальным объемом 5 млрд рублей на сумму 2 млрд 126,798 млн рублей, говорится в сообщении банка. Всего было размещено 2 млн 126,798 тыс. облигаций по цене 100% от... читать дальше
.25 ноября 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,64 пункта (0,259%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2955,32 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился на 0,79 пункта... читать дальше
.25 ноября 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 ноября выросла на 0,08% и составила 47655,106 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47655,106 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,651 млрд руб., или на...
.25 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 456 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,3761 руб. Минимальный курс евро составил 70,2425 руб.,... читать дальше
.25 ноября 2019 года 19:15
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ФСК и двух выпусков облигаций на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ФСК ЕЭС" на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Также агентство подтвердило рейтинг выпусков облигаций компании серий БО-04 и 001Р-01R на... читать дальше
.25 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0866 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0681 руб., максимальный -... читать дальше
.25 ноября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,8868 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1718 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8868 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.25 ноября 2019 года 19:00
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.25 ноября 2019 года 18:55
В этом году мировые продажи автомобилей, вероятно, сократятся примерно на 3,1 млн, что станет сильнейшим падением с 2008 года, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings. "Спад глобального авторынка с середины 2018 года стал главным фактором... читать дальше
.25 ноября 2019 года 18:52
Банк России зарегистрировал 10 выпусков облигаций ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") серий 001Р-22 - 001Р-31 суммарным объемом 17,466 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Выпускам присвоены идентификационные номера 4-22-00011-Т-001Р -... читать дальше
.25 ноября 2019 года 18:49
Российские аграрии к 21 ноября получили 79,3% выделенных из федерального бюджета субсидий. Как сообщает Минсельхоз, к этой дате регионам было перечислено 119,7 млрд рублей. Их них до конечных получателей региональные власти довели 95 млрд рублей, или 79,3% от... читать дальше
.25 ноября 2019 года 18:42
Согласованные Минфином и Минэкономразвития принципы включения допактивов в план приватизации обсудят с профильными ведомствами
Минфин и Минэкономразвития договорились об общих подходах к включению дополнительных активов в план приватизации на 2020-2022 годы. Однако, как сообщила пресс-служба Минфина по итогам совещания у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, по ряду компаний... читать дальше
.25 ноября 2019 года 18:33
В этом году 10-летний портфель зарубежных заказов ГК "Росатом" превысит $133 млрд и может еще вырасти за счет контракта на АЭС в Узбекистане, сообщил "Интерфаксу" глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Он превысит прошлогоднюю величину в $133 млрд, но его итоговая... читать дальше
.25 ноября 2019 года 18:23
Банк России принял во внимание некоторые предложения рынка и представил свою концепцию развития индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) второго типа, особенность которых заключается в освобождении от налогообложения всей суммы при закрытии счета. Как рассказал первый... читать дальше
.25 ноября 2019 года 18:16
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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