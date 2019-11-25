25 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Ноябрь 2019
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Сентябрь 2019
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25 ноября 2019 года 08:36
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю в минусе, несмотря на оптимистичные заявления президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина относительно торговой сделки двух стран. Трамп заявил в пятницу, что Пекин и... читать дальше
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25 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $26,30 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2092,34 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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25 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 89840,70 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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25 ноября 2019 года 08:17
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Армении до уровня "BB-" с "B+", с прогнозом "стабильный", говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте агентства. В мае 2019 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг... читать дальше
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25 ноября 2019 года 08:06
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в пятницу на фоне позитивных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая, которые перевесили слабые статистические данные из еврозоны. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Пекин и... читать дальше
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25 ноября 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 70,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,90 коп.
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25 ноября 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 63,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,29 коп.
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25 ноября 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Индекс доверия к экономике Германии института...
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24 ноября 2019 года 17:48
Лидером по динамике открытий на российском ресторанном рынке стали заведения вьетнамской кухни, следует из исследования сервиса 2ГИС в 16 крупнейших городах России. По итогам октября 2018 года — ноября 2019 года число таких точек выросло сразу на 91%, до 440 ресторанов, пишет... читать дальше
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24 ноября 2019 года 16:53
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, представивший в воскресенье предвыборный манифест Консервативной партии, пообещал до 25 декабря направить в парламент на голосование соглашение по Brexit, согласованное в октябре с ЕС. "Манифест консерваторов, который я с гордостью... читать дальше
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24 ноября 2019 года 15:24
Росреестр вернул букву "ё" в исторические названия 198 населенных пунктов Новгородской области, сообщила в воскресенье помощник руководителя регионального управления ведомства Любовь Сараева. Как говорится в пресс-релизе за ее подписью, изменения в их названия были внесены на... читать дальше
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24 ноября 2019 года 14:40
Две трети отечественных работодателей (65%) не считают, что вес человека имеет какое-либо значение при приеме на работу в компанию, тогда как семь лет назад такую позицию занимали чуть более половины (51%) менеджеров по персоналу, свидетельствуют данные опроса Исследовательского... читать дальше
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24 ноября 2019 года 13:51
Согласно расчетам ЦИАН, стоимость вторичного жилья в 15 городах-миллионниках в ноябре увеличилась на 0,8% относительно октября, до 77,3 тыс. руб. за 1 кв. м. В годовом выражении динамика тоже замедлилась и составила 7%, пишет "Коммерсант". У аналитиков «Авито Недвижимость»... читать дальше
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24 ноября 2019 года 11:39
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что экспорт сельхозпродукции в этом году ожидается в объеме $24 млрд. "По экспорту ожидаем 24 миллиарда долларов", - сказал Гордеев. При этом он добавил, что общий объем государственной... читать дальше
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24 ноября 2019 года 10:58
Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом в 2019 году, скорее всего, не возобновится, считает глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. "Исходя из анализа ситуации, исходя из наших совместных проработок с египетскими партнёрами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не... читать дальше
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