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25 ноября 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5207 руб.

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25 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 70,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,90 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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