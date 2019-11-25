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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5207 руб.
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25 ноября 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5207 руб.
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25 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 70,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,90 коп.
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $26,30 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
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Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 89840,70 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 70,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,90 коп.
.25 ноября 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 63,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,29 коп.
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Лидером по динамике открытий на российском ресторанном рынке стали заведения вьетнамской кухни, следует из исследования сервиса 2ГИС в 16 крупнейших городах России. По итогам октября 2018 года — ноября 2019 года число таких точек выросло сразу на 91%, до 440 ресторанов, пишет... читать дальше
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.24 ноября 2019 года 15:24
Росреестр вернул букву "ё" в исторические названия 198 населенных пунктов Новгородской области, сообщила в воскресенье помощник руководителя регионального управления ведомства Любовь Сараева. Как говорится в пресс-релизе за ее подписью, изменения в их названия были внесены на... читать дальше
.24 ноября 2019 года 14:40
Две трети отечественных работодателей (65%) не считают, что вес человека имеет какое-либо значение при приеме на работу в компанию, тогда как семь лет назад такую позицию занимали чуть более половины (51%) менеджеров по персоналу, свидетельствуют данные опроса Исследовательского... читать дальше
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