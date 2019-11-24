ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 63,7101 руб., курс евро - 70,5207 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 70,5207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,90 коп.

24 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 63,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,29 коп.

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РФ не будет сворачивать строительство в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова, заявил "Интерфаксу" глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Даже не обсуждается ( прекращение), достроим", - заявил Чемезов в субботу, отвечая на вопрос о перспективах... читать дальше

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Азербайджан может как минимум удвоить поставки сельскохозяйственной продукции на рынки РФ, заявил азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев. Сейчас стоимость поставок азербайджанской сельхозпродукции на российские рынки около $600 млн (в год). В рамках межправкомиссии мы... читать дальше

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Россия ориентируется на сохранение сделки ОПЕК+ до 1 апреля, продолжает мониторить ситуацию, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак. "Мы изначально говорили, что сделка до 1 апреля. Поэтому будем мониторить ситуацию", - сказал Новак. В ответ на вопрос, нужно ли...

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Все предоставляемые устаревшими нормативными актами льготы гражданам России в процессе упразднения этих актов будут сохранены, пообещал премьер РФ Дмитрий Медведев. В ходе 19-го съезда партии "Единая Россия", председателем которой является Медведев, главе правительства... читать дальше

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Минэкономразвития РФ не будет пересматривать прогноз на 2019 год по росту ВВП, который сейчас равняется 1,3%, несмотря на разгон роста в октябре до 2,2%, сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин. "Любая статистика, особенно такая сложная как... "Любая статистика, особенно такая сложная как... читать дальше

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Иран просит Россию дополнительно предоставить кредит в размере $2 млрд, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Примерно $2 млрд (просит Иран). $5 млрд имелось в виду с учетом ранее принятых решений. Они просят до $5 млрд довести общую сумму", - сказал... читать дальше

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает рост товарооборота между Россией и Азербайджаном - его объём достиг $2,5 млрд. "За последние годы проделана огромная работа по углублению торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. Эта работа уже даёт... читать дальше

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Белоруссия в 2020 году планирует разместить евробонды на сумму более $1 млрд, сообщил премьер-министр страны Сергей Румас. "Что касается 2020 года, то в наших планах есть размещение бондов. Наверное, будем делать это в Лондоне. Сегодня трудно говорить о точном объеме, но эта... читать дальше

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Власти Москвы в ближайшие три года по программе реновации планируют спроектировать и построить около 2,8 млн кв. м жилья, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. "Всего до конца 2022 года планируется спроектировать и возвести (...) 2,8 млн... читать дальше

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Банковская группа "Зенит" в январе-сентябре 2019 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 3,5 раза - до 2,499 млрд руб. по сравнению с 703,339 млн руб. за 9 месяцев прошлого года, говорится в сообщении банка Чистые операционные доходы за отчетный период выросли на 42% по... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает со следующего года ввести льготный инфраструктурный железнодорожный тариф для пригородных перевозок в Крыму, говорится в проекте приказа ведомства на портале проектов нормативно-правовых актов. "Проектом приказа... "Проектом приказа... читать дальше

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Генеральный директор СПАО "Ингосстрах" Михаил Волков станет президентом страховой компании с 25 ноября, говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров. Новым гендиректором страховщика и председателем правления с 26 ноября будет назначен Константин... читать дальше

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Почтовая служба Великобритании Royal Mail Plc предупредила, что ее британское подразделение может зафиксировать убыток в следующем финансовом году, поскольку замедление экономики, наряду с падением количества почтовых отправлений и конфликтом с профсоюзом, препятствуют попыткам... читать дальше

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Россия, перенявшая от Индии эстафету председательствования в Кимберлийском процессе (КП) в 2020 году, будет выступать в поддержку интересов африканских стран-производителей алмазов, заявил заместитель директора департамента госрегулирования в сфере драгметаллов и драгкамней... читать дальше

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Стоимость акций американских компаний в инвестиционном портфеле Швейцарского национального банка (SNB) в третьем квартале выросла на 1,5% и достигла исторического максимума в $94 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Швейцарский ЦБ владеет, в том числе, бумагами Facebook,... Швейцарский ЦБ владеет, в том числе, бумагами Facebook,... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает отменить льготный тариф на услуги по использованию инфраструктуры ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) при перевозках пассажиров в пригородном сообщении в пределах Московского центрального кольца (МЦК), говорится в... читать дальше

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