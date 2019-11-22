Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,6675 руб.

22 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1089 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6675 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,59 руб., максимальный - 63,76 руб. Было заключено 10093 сделки. Объем торгов составил 39085,07 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,665 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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