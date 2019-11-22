Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 ноября

22 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 23 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3013,7 (-1,36) руб./грамм; на серебро - 35,01 (-0,12) руб./грамм; на платину - 1866,02 (-5,95) руб./грамм; на палладий - 3625,54 (+4,76) руб./грамм.

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Нефтяные цены продолжают снижаться в пятницу после достижения двухмесячных максимумов днем ранее из-за смешанных новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем. По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксирован подъем нефтяных котировок. Сорт WTI... По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксирован подъем нефтяных котировок. Сорт WTI... читать дальше

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В ходе торгов в пятницу американские фондовые индексы повышаются благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о том, что Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск вырос на 48,19... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск вырос на 48,19... читать дальше

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Росэксимбанк приобрел в рамках оферты 1 млн 351,722 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 27% бондов данной... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 27% бондов данной... читать дальше

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Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле, заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп. "У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (председатель КНР Си Цзиньпин) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я",... "У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (председатель КНР Си Цзиньпин) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я",... читать дальше

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Объем гражданской продукции, которую выпускают предприятия оборонно-промышленного комплекса, превысил 20%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Доля гражданской продукции в общей доле выпуска оборонных предприятий достигла почти 21%. Это выше... "Доля гражданской продукции в общей доле выпуска оборонных предприятий достигла почти 21%. Это выше... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций Нового банка развития (НБР) объемом до 100 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-00005-L-001P-02E. Программе присвоен идентификационный номер 4-00005-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут... В рамках бессрочной программы облигации могут... читать дальше

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" утвердило выпуск облигаций серии 001P-06 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Бумаги будут размещаться по открытой подписке, в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд... Бумаги будут размещаться по открытой подписке, в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1089 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6675 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,59 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,59 руб.,... читать дальше

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В январе-октябре потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, выросло на 4,4% относительно того же периода прошлого года и достигло 5,92 трлн кВт ч , свидетельствуют данные Госкомитета по делам развития и... читать дальше

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Еврокомиссия опубликовала свои предложения по оценке соответствия промышленной продукции. Это сделано "в соответствии с ее обязательством повысить прозрачность торговых переговоров" между ЕС и США, говорится в сообщении исполнительной коллегии ЕС. Это сделано "в соответствии с ее обязательством повысить прозрачность торговых переговоров" между ЕС и США, говорится в сообщении исполнительной коллегии ЕС. Предложение... Предложение... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25.11 по 01.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Планирование всех закупок в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) может быть выведено из публичной сферы. Законопроект о внесении соответствующих поправок в закон "О государственном оборонном заказе" (275-ФЗ) внесен на рассмотрение Госдумы депутатами Алексеем Хохловым и Владимиром... читать дальше

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В четверг, 28 ноября, в США праздник - День благодарения. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций Сбербанка России серии 001Р-SBER14 номинальным объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным... Эмиссия является старшим необеспеченным... читать дальше

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Розничные продажи в Канаде в сентябре 2019 года снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда был зафиксирован рост показателя на 0,1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Розничные продажи упали впервые за три месяца. При этом... При этом... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный... Выпуску присвоен идентификационный... читать дальше

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