Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,4308 руб.

22 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4308 руб.

Минимальный курс евро составил 70,2825 руб., максимальный - 70,5775 руб. Было заключено 3297 сделок. Объем торгов составил 14565,1 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,44 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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