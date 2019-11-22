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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 63,7101 руб.
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ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России на 2019 год
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,9%, сохранив прогноз по России на уровне 1,6%. При этом организация повысила прогноз роста российской экономики на 2019 год до 1,1%
 
Имущественный налог: драматического роста в платежках не будет
Население платит все больше имущественных налогов. О том, как изменились такие налоги в этом году и почему стоит поторопиться с их оплатой, пишут "Ведомости". На уплату транспортного и земельного налогов, налога на имущество (квартиры, комнаты,...
 
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Помощник президента РФ Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста, отвечая на вопрос "Известий" о предложениях по разогреву экономики. Во-первых, это снижение ставки ЦБ — ориентировочно до 5%. "У нас инфляция в...
 
Половина сотрудников не получат новогодние премии
К концу года 51% работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам, пишет "Российская газета", приводя данные опроса руководителей, HR-директоров, рекрутеров, проведенного сервисом "Работа.ру". В свою очередь 30% опрошенных руководителей...
 
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22 ноября 2019 года 12:43

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 63,7101 руб.

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22 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 63,7101 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,29 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
22 ноября 2019 года 18:10
Нефть дешевеет в пятницу, завершая неделю в плюсе
Нефтяные цены продолжают снижаться в пятницу после достижения двухмесячных максимумов днем ранее из-за смешанных новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.

По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксирован подъем нефтяных котировок. Сорт WTI...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 18:03
Американский рынок акций выбрал зелёную зону
В ходе торгов в пятницу американские фондовые индексы повышаются благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о том, что Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск вырос на 48,19...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:56
Росэксимбанк выкупил 27% выпуска облигаций 1-й серии на 1,4 млрд рублей
Росэксимбанк приобрел в рамках оферты 1 млн 351,722 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 27% бондов данной...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:50
Трамп допускает возможность скорого заключения торговой сделки с Китаем
Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле, заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.

"У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (председатель КНР Си Цзиньпин) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я",...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:40
Глава Минпромторга: доля гражданской продукции "оборонки" достигла почти 21%
Объем гражданской продукции, которую выпускают предприятия оборонно-промышленного комплекса, превысил 20%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Доля гражданской продукции в общей доле выпуска оборонных предприятий достигла почти 21%. Это выше...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:38
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций Нового банка развития на 100 млрд рублей
Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций Нового банка развития (НБР) объемом до 100 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен идентификационный номер 4-00005-L-001P-02E.

В рамках бессрочной программы облигации могут...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:37
ФПК "Гарант-инвест" утвердила выпуск облигаций 001P-06 объемом 500 млн рублей
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" утвердило выпуск облигаций серии 001P-06 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Бумаги будут размещаться по открытой подписке, в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,6675 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1089 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6675 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,59 руб.,...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:28
За 10 месяцев рост потребления электроэнергии в Китае составил 4,4%
В январе-октябре потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, выросло на 4,4% относительно того же периода прошлого года и достигло 5,92 трлн кВт ч , свидетельствуют данные Госкомитета по делам развития и...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:17
Еврокомиссия опубликовала предложения по оценке соответствия промышленной продукции в торговле между ЕС и США
Еврокомиссия опубликовала свои предложения по оценке соответствия промышленной продукции.

Это сделано "в соответствии с ее обязательством повысить прозрачность торговых переговоров" между ЕС и США, говорится в сообщении исполнительной коллегии ЕС.

Предложение...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 25.11 по 01.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

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Публикация

Период

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22 ноября 2019 года 17:05
Планирование закупок в рамках гособоронзаказа может быть выведено из публичной сферы
Планирование всех закупок в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) может быть выведено из публичной сферы. Законопроект о внесении соответствующих поправок в закон "О государственном оборонном заказе" (275-ФЗ) внесен на рассмотрение Госдумы депутатами Алексеем Хохловым и Владимиром...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 25 ноября по 2 декабря
В четверг, 28 ноября, в США праздник - День благодарения.

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22 ноября 2019 года 16:55
АКРА присвоило выпуску облигаций Сбербанка номинальным объемом 40 млрд руб. рейтинг "AAA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций Сбербанка России серии 001Р-SBER14 номинальным объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 16:54
Динамика розничных продаж в Канаде в сентябре оказалась лучше прогнозов
Розничные продажи в Канаде в сентябре 2019 года снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда был зафиксирован рост показателя на 0,1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Розничные продажи упали впервые за три месяца.

При этом...    читать дальше
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22 ноября 2019 года 16:54
Мосбиржа зарегистрировала облигации МФК "КарМани" БО-001-03 на 250 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный...    читать дальше
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