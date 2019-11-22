22 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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22 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|III квартал 2019
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Сентябрь 2019
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Ноябрь 2019
Это автоматическое сообщение.
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22 ноября 2019 года 18:10
Нефтяные цены продолжают снижаться в пятницу после достижения двухмесячных максимумов днем ранее из-за смешанных новостей, касающихся торговых переговоров между США и Китаем.
По итогам текущей недели, вероятно, будет зафиксирован подъем нефтяных котировок. Сорт WTI... читать дальше
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22 ноября 2019 года 18:03
В ходе торгов в пятницу американские фондовые индексы повышаются благодаря заявлению президента США Дональда Трампа о том, что Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск вырос на 48,19... читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:56
Росэксимбанк приобрел в рамках оферты 1 млн 351,722 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 27% бондов данной... читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:50
Пекин и Вашингтон могут в скором времени заключить соглашение по торговле, заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.
"У нас, возможно, очень скоро будет сделка. Он (председатель КНР Си Цзиньпин) хочет заключить ее гораздо сильнее, чем я",... читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:40
Объем гражданской продукции, которую выпускают предприятия оборонно-промышленного комплекса, превысил 20%, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Доля гражданской продукции в общей доле выпуска оборонных предприятий достигла почти 21%. Это выше... читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:38
Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций Нового банка развития (НБР) объемом до 100 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен идентификационный номер 4-00005-L-001P-02E.
В рамках бессрочной программы облигации могут... читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:37
АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" утвердило выпуск облигаций серии 001P-06 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Бумаги будут размещаться по открытой подписке, в рамках программы биржевых бондов компании серии 001P объемом до 5 млрд... читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1089 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6675 руб.
Минимальный курс доллара США составил 63,59 руб.,... читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:28
В январе-октябре потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, выросло на 4,4% относительно того же периода прошлого года и достигло 5,92 трлн кВт ч , свидетельствуют данные Госкомитета по делам развития и... читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:17
Еврокомиссия опубликовала свои предложения по оценке соответствия промышленной продукции.
Это сделано "в соответствии с ее обязательством повысить прозрачность торговых переговоров" между ЕС и США, говорится в сообщении исполнительной коллегии ЕС.
Предложение... читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 25.11 по 01.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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22 ноября 2019 года 17:05
Планирование всех закупок в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) может быть выведено из публичной сферы. Законопроект о внесении соответствующих поправок в закон "О государственном оборонном заказе" (275-ФЗ) внесен на рассмотрение Госдумы депутатами Алексеем Хохловым и Владимиром... читать дальше
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22 ноября 2019 года 17:00
В четверг, 28 ноября, в США праздник - День благодарения.
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Это автоматическое сообщение.
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22 ноября 2019 года 16:55
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций Сбербанка России серии 001Р-SBER14 номинальным объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным... читать дальше
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22 ноября 2019 года 16:54
Розничные продажи в Канаде в сентябре 2019 года снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда был зафиксирован рост показателя на 0,1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Розничные продажи упали впервые за три месяца.
При этом... читать дальше
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22 ноября 2019 года 16:54
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "МФК "КарМани" (прежнее название МФК "Столичный залоговый дом) серии БО-001-03 объемом 250 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный... читать дальше
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