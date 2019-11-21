Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,6748 руб.

21 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6748 руб.

Минимальный курс евро составил 70,5775 руб., максимальный - 70,7525 руб. Была заключена 2491 сделка. Объем торгов составил 9346,46 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,655 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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