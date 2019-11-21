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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 22 ноября в размере 70,6997 руб.
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21 ноября 2019 года 14:22
ЦБ РФ установил курс евро с 22 ноября в размере 70,6997 руб.
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21 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 70,6997 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,27 коп. Это автоматическое сообщение.
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21 ноября 2019 года 19:24
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ООО "Икс 5 Финанс", а также 11 выпусков его облигаций до уровня "ruAA+" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. ООО "Икс 5 Финанс" входит в группу компаний X5 Retail Group и... читать дальше
.21 ноября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,7693 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7693 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.21 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,067 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0541 руб., максимальный - 9,08... читать дальше
.21 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1851 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,642 руб. Минимальный курс евро составил 70,52 руб.,... читать дальше
.21 ноября 2019 года 19:05
Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре выросли на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,46 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи сократились на... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги на подъеме благодаря раллирующим бумагам "Газпрома" на новостях и продаже пакета казначейских акций, а также подключившейся к росту нефти. Внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы из-за опасений переноса торговой сделки США и Китая на... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:57
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Концессии водоснабжения" серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36487-R. Выпуск... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:49
Цены на нефть развернулись к росту на торгах в четверг на сообщениях СМИ о том, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированные источники в четверг, что страны ОПЕК и их союзники,... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:40
Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-08 в размере 6,38% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее банк установил порядок определения ставки 7-14-го купонов облигаций серии БО-08. Ставка купонов определяется как... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:38
Американские фондовые индексы снижаются в четверг, трейдеры продолжают оценивать неоднозначные сигналы относительно хода торговых переговоров США и Китая. Накануне СМИ сообщили, что завершение промежуточной торговой сделки между Вашингтоном и Пекином может быть отложено... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:33
ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") приобрело в рамках оферты 2 тыс. 446 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:31
World Platinum Investment Council (WPIC) прогнозирует образование незначительного дефицита на рынке платины в 2019 г (30 тыс. унций) вместо профицита в 345 тыс. унций, ожидавшегося ранее, следует из регулярного обзора Platinum Quarterly. Эта оценка расходится с... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:26
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Липецкой области серии 34011 объемом 2,5 млрд рублей кредитный рейтинг "АА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:25
Home Credit NV, потребительский банк, контролируемый инвесткомпанией чешского миллиардера Петра Келлнера, отказался от проведения IPO в Гонконге, в рамках которого рассчитывал привлечь $1,5 млрд. Home Credit зарегистрирован в Амстердаме, однако основная часть его кредитного... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:19
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги ПАО "Ростелеком" в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+" после принятия компанией решения об увеличении до 100% доли в мобильном операторе Tele2. Прогноз рейтингов -... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:15
Динамика индекса опережающих показателей США совпала с прогнозами, индекса Филадельфии - превысила ожидания
Индекс опережающих экономических показателей США снизился в октябре 2019 года на 0,1% после такого же снижения в сентябре, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель. Аналитики также прогнозировали снижение... читать дальше
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