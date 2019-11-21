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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 120 млрд руб.
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21 ноября 2019 года 09:50
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 120 млрд руб.
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21 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 120 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 365,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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21 ноября 2019 года 19:24
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7693 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.21 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,067 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0541 руб., максимальный - 9,08... читать дальше
.21 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1851 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,642 руб. Минимальный курс евро составил 70,52 руб.,... читать дальше
.21 ноября 2019 года 19:05
Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре выросли на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,46 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи сократились на... читать дальше
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.21 ноября 2019 года 18:57
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Концессии водоснабжения" серии БО-01 объемом 2 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36487-R. Выпуск... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:49
Цены на нефть развернулись к росту на торгах в четверг на сообщениях СМИ о том, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на информированные источники в четверг, что страны ОПЕК и их союзники,... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:40
Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-08 в размере 6,38% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ранее банк установил порядок определения ставки 7-14-го купонов облигаций серии БО-08. Ставка купонов определяется как... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:38
Американские фондовые индексы снижаются в четверг, трейдеры продолжают оценивать неоднозначные сигналы относительно хода торговых переговоров США и Китая. Накануне СМИ сообщили, что завершение промежуточной торговой сделки между Вашингтоном и Пекином может быть отложено... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:33
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.21 ноября 2019 года 18:31
World Platinum Investment Council (WPIC) прогнозирует образование незначительного дефицита на рынке платины в 2019 г (30 тыс. унций) вместо профицита в 345 тыс. унций, ожидавшегося ранее, следует из регулярного обзора Platinum Quarterly. Эта оценка расходится с... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:26
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Липецкой области серии 34011 объемом 2,5 млрд рублей кредитный рейтинг "АА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:25
Home Credit NV, потребительский банк, контролируемый инвесткомпанией чешского миллиардера Петра Келлнера, отказался от проведения IPO в Гонконге, в рамках которого рассчитывал привлечь $1,5 млрд. Home Credit зарегистрирован в Амстердаме, однако основная часть его кредитного... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:19
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги ПАО "Ростелеком" в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+" после принятия компанией решения об увеличении до 100% доли в мобильном операторе Tele2. Прогноз рейтингов -... читать дальше
.21 ноября 2019 года 18:15
Динамика индекса опережающих показателей США совпала с прогнозами, индекса Филадельфии - превысила ожидания
Индекс опережающих экономических показателей США снизился в октябре 2019 года на 0,1% после такого же снижения в сентябре, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель. Аналитики также прогнозировали снижение... читать дальше
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