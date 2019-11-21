21 ноября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Ноябрь 2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 ноября
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Ноябрь 2019
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 ноября
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Октябрь 2019
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Ноябрь 2019
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Октябрь 2019
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21 ноября 2019 года 08:45
Президент "Норникеля" Владимир Потанин, возглавляющий рабочую группу РСПП по координации действий по цифровизации экономики, считает, что в подготовленном ко второму чтению проекте закона "О цифровых финансовых активах" (ЦФА) учтены основные замечания бизнеса, и документ... читать дальше
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21 ноября 2019 года 08:38
Сегодня цены на нефть эталонных марок снижаются после существенного роста накануне на фоне публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти.
Стоимость январских фьючерсов на нефть... читать дальше
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21 ноября 2019 года 08:37
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг "КАМАЗа" до "B1" с "Ba3". Прогноз рейтинга - "негативный", говорится в пресс-релизе агентства.
Рейтинг вероятности дефолта "КАМАЗа" понижен до "B1-PD" с "Ba3-PD", базовая оценка... читать дальше
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21 ноября 2019 года 08:31
Торги в среду американские фондовые индексы завершили снижением на информации о том, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран.
Индекс Dow Jones... читать дальше
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21 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1505,19 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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21 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,17 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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21 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75502,18 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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21 ноября 2019 года 08:22
Банк России вряд ли снизит ключевую ставку в декабре 2019 года, в 2020 году продолжит смягчение денежно-кредитной политики, но более медленными темпами, считают топ-менеджеры ВТБ.
"Я, честно говоря, не ожидаю в этом году больше снижений. Я думаю, что Центральный банк... читать дальше
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21 ноября 2019 года 08:15
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, свидетельствует протокол... читать дальше
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21 ноября 2019 года 08:09
По итогам вчерашних торгов европейские рынки акций снизились на фоне усиления напряженности в отношениях США и Китая.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду опустился на 0,41% - до 403,82 пункта.
Британский... читать дальше
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21 ноября 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 70,8524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,38 коп.
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21 ноября 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 64,0213 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,83 коп.
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21 ноября 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:45
Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше
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20 ноября 2019 года 19:53
Росбанк (первоначально эмитентом данного выпуска облигаций выступал банк "ДельтаКредит") выкупил в рамках оферты 977 облигаций серии БО-20 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.
Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были... читать дальше
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20 ноября 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47381,022 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,163 млрд руб., или на...
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20 ноября 2019 года 19:45
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,22 пункта (0,177%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2936,47 пункта.
После снижения индекс РТС вернулся к уровням... читать дальше
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