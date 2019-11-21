ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,8524 руб.

21 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 70,8524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,38 коп.

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Президент "Норникеля" Владимир Потанин, возглавляющий рабочую группу РСПП по координации действий по цифровизации экономики, считает, что в подготовленном ко второму чтению проекте закона "О цифровых финансовых активах" (ЦФА) учтены основные замечания бизнеса, и документ... читать дальше

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Сегодня цены на нефть эталонных марок снижаются после существенного роста накануне на фоне публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти. Стоимость январских фьючерсов на нефть... Стоимость январских фьючерсов на нефть... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг "КАМАЗа" до "B1" с "Ba3". Прогноз рейтинга - "негативный", говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинг вероятности дефолта "КАМАЗа" понижен до "B1-PD" с "Ba3-PD", базовая оценка... Рейтинг вероятности дефолта "КАМАЗа" понижен до "B1-PD" с "Ba3-PD", базовая оценка... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы завершили снижением на информации о том, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран. Индекс Dow Jones... Индекс Dow Jones... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1505,19 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,17 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75502,18 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Банк России вряд ли снизит ключевую ставку в декабре 2019 года, в 2020 году продолжит смягчение денежно-кредитной политики, но более медленными темпами, считают топ-менеджеры ВТБ. "Я, честно говоря, не ожидаю в этом году больше снижений. Я думаю, что Центральный банк... "Я, честно говоря, не ожидаю в этом году больше снижений. Я думаю, что Центральный банк... читать дальше

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Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, свидетельствует протокол... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские рынки акций снизились на фоне усиления напряженности в отношениях США и Китая. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду опустился на 0,41% - до 403,82 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду опустился на 0,41% - до 403,82 пункта. Британский... Британский... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 70,8524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,38 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 64,0213 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,83 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:45 10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике... Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше

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Росбанк (первоначально эмитентом данного выпуска облигаций выступал банк "ДельтаКредит") выкупил в рамках оферты 977 облигаций серии БО-20 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были... Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47381,022 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,163 млрд руб., или на...

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,22 пункта (0,177%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2936,47 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням... После снижения индекс РТС вернулся к уровням... читать дальше

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