.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,0213 руб.
.
21 ноября 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,0213 руб.
|0
21 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 64,0213 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,83 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 ноября 2019 года 08:45
ЦБ учел основные замечания бизнеса к законопроекту о ЦФА, документ позволяет выпускать токены - президент "Норникеля"
Президент "Норникеля" Владимир Потанин, возглавляющий рабочую группу РСПП по координации действий по цифровизации экономики, считает, что в подготовленном ко второму чтению проекте закона "О цифровых финансовых активах" (ЦФА) учтены основные замечания бизнеса, и документ... читать дальше
.21 ноября 2019 года 08:38
Сегодня цены на нефть эталонных марок снижаются после существенного роста накануне на фоне публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти. Стоимость январских фьючерсов на нефть... читать дальше
.21 ноября 2019 года 08:37
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг "КАМАЗа" до "B1" с "Ba3". Прогноз рейтинга - "негативный", говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинг вероятности дефолта "КАМАЗа" понижен до "B1-PD" с "Ba3-PD", базовая оценка... читать дальше
.21 ноября 2019 года 08:31
Американские рынки акций закрылись в среду снижением на сообщениях о возможной отсрочке торговой сделки с Китаем
Торги в среду американские фондовые индексы завершили снижением на информации о том, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран. Индекс Dow Jones... читать дальше
.21 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1505,19 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.21 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,17 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.21 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75502,18 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.21 ноября 2019 года 08:22
Банк России вряд ли снизит ключевую ставку в декабре 2019 года, в 2020 году продолжит смягчение денежно-кредитной политики, но более медленными темпами, считают топ-менеджеры ВТБ. "Я, честно говоря, не ожидаю в этом году больше снижений. Я думаю, что Центральный банк... читать дальше
.21 ноября 2019 года 08:15
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, свидетельствует протокол... читать дальше
.21 ноября 2019 года 08:09
По итогам вчерашних торгов европейские рынки акций снизились на фоне усиления напряженности в отношениях США и Китая. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду опустился на 0,41% - до 403,82 пункта. Британский... читать дальше
.21 ноября 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 70,8524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,38 коп.
.21 ноября 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 64,0213 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,83 коп.
.21 ноября 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше
.20 ноября 2019 года 19:53
Росбанк (первоначально эмитентом данного выпуска облигаций выступал банк "ДельтаКредит") выкупил в рамках оферты 977 облигаций серии БО-20 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет были... читать дальше
.20 ноября 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 ноября снизилась на 0,11% и составила 47381,022 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 47381,022 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,163 млрд руб., или на...
.20 ноября 2019 года 19:45
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,22 пункта (0,177%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2936,47 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.