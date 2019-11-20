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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0937 руб.
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20 ноября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0937 руб.
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20 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0937 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0681 руб., максимальный - 9,1115 руб. Было заключено 295 сделок. Объем торгов составил 695,03 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0832 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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20 ноября 2019 года 19:25
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.20 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0937 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0681 руб., максимальный - 9,1115... читать дальше
.20 ноября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2427 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8348 руб. Минимальный курс евро составил 70,67 руб.,... читать дальше
.20 ноября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,0034 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2292 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0034 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.20 ноября 2019 года 18:59
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.20 ноября 2019 года 18:56
Цены на нефть усилили рост в среду после публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 мск... читать дальше
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ВТБ 3 декабря сделает тестовое размещение субординированных облигаций на 20 млрд рублей, видит в качестве основных источников улучшения ситуации с капиталом эти инструменты, прибыль и изменения в регулировании, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин в... читать дальше
.20 ноября 2019 года 18:42
ООО "ОВК Финанс" (SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания") определило ставку 13-го купона облигаций 1-й серии в размере 3,62% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в декабре 2013 года разместила 3-летние облигации на 15 млрд рублей. ЦБ РФ в июне... читать дальше
.20 ноября 2019 года 18:41
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.20 ноября 2019 года 18:32
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.20 ноября 2019 года 18:25
Около 17,8 млн кв.м недвижимости построят и реконструируют в течение шести лет инвесторы на городской земле в Москве, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества в среду. "В настоящее время городом заключено с инвесторами больше 500 дополнительных... читать дальше
.20 ноября 2019 года 18:19
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.20 ноября 2019 года 18:13
Американские фондовые индексы опускаются в среду в связи с растущими опасениями по поводу осложнения торговых переговоров США и Китая. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 МСК снизился на 50,41 пункта (0,18%) и составил 27883,61... читать дальше
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.20 ноября 2019 года 17:58
Рост ВВП РФ в октябре ускорился до 2,2% в годовом выражении с уточненных 1,9% (вместо 2,0%) в сентябре, 1,6% (вместо 1,7%) в августе и 1,6% (вместо 1,8%) в июле, говорится в опубликованном в среду обзоре Минэкономразвития. За январь-октябрь 2019 года Минэкономразвития... читать дальше
.20 ноября 2019 года 17:51
Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов считает возможным распространить действие положений законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности на проекты, начатые после майского указа президента Владимира Путина 2018... читать дальше
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