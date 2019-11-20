Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0937 руб.

20 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0937 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0681 руб., максимальный - 9,1115 руб. Было заключено 295 сделок. Объем торгов составил 695,03 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0832 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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