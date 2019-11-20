Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,8119 руб.

20 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8119 руб.

Минимальный курс евро составил 70,66 руб., максимальный - 70,9225 руб. Была заключена 2881 сделка. Объем торгов составил 13975,36 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,74 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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