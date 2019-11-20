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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2495,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2333,35 млрд руб.
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20 ноября 2019 года 09:31

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2495,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2333,35 млрд руб.

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20 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 ноября составили по Российской Федерации 2495,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2307,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2424 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2248,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 ноября составили 2333,35 млрд руб. против 2344,20995 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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