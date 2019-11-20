ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,6286 руб.

20 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 ноября, составляет 70,6286 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,73 коп.

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Совкомбанк планирует 22 ноября провести размещение 3-летних облигаций серии FIZL1 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск будет размещен по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск будет размещен по открытой подписке, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Заем размещается в... Заем размещается в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 142 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0937 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0681 руб., максимальный - 9,1115... Минимальный курс юаня составил 9,0681 руб., максимальный - 9,1115... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2427 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8348 руб. Минимальный курс евро составил 70,67 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,67 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2292 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0034 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне снижения мировых фондовых площадок из-за сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем на фоне напряженной ситуации в Гонконге В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский... В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский... читать дальше

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Цены на нефть усилили рост в среду после публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 мск... Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 мск... читать дальше

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ВТБ 3 декабря сделает тестовое размещение субординированных облигаций на 20 млрд рублей, видит в качестве основных источников улучшения ситуации с капиталом эти инструменты, прибыль и изменения в регулировании, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин в... читать дальше

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ООО "ОВК Финанс" (SPV-структура ПАО "Объединенная вагонная компания") определило ставку 13-го купона облигаций 1-й серии в размере 3,62% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в декабре 2013 года разместила 3-летние облигации на 15 млрд рублей. ЦБ РФ в июне... Компания в декабре 2013 года разместила 3-летние облигации на 15 млрд рублей. ЦБ РФ в июне... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Ростелеком" в среду одобрил приобретение 100% одного из крупнейших операторов дата-центров ООО "ДатаЛайн" (бренд DataLine), следует из материалов компании. Сумма сделки не уточняется. При этом госоператор и его дочерняя структура - ООО "Центр... Сумма сделки не уточняется. При этом госоператор и его дочерняя структура - ООО "Центр... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1379 тыс. баррелей - до 450,38 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1756 тыс. баррелей и составили 220,846 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 1756 тыс. баррелей и составили 220,846 млн баррелей,... читать дальше

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Около 17,8 млн кв.м недвижимости построят и реконструируют в течение шести лет инвесторы на городской земле в Москве, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества в среду. "В настоящее время городом заключено с инвесторами больше 500 дополнительных... "В настоящее время городом заключено с инвесторами больше 500 дополнительных... читать дальше

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Такой динамики роста переходящих остатков федерального бюджета РФ, как наблюдалась в последние годы, в 2020 году не должно быть, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Да, действительно, у нас есть еще неиспользованные средства, этот триллион... "Да, действительно, у нас есть еще неиспользованные средства, этот триллион... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в среду в связи с растущими опасениями по поводу осложнения торговых переговоров США и Китая. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 МСК снизился на 50,41 пункта (0,18%) и составил 27883,61... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 МСК снизился на 50,41 пункта (0,18%) и составил 27883,61... читать дальше

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Минэкономразвития в своем обзоре "Картина деловой активности" привело оценку роста инвестиций в 3-м квартале - 0,8% в годовом выражении. "Темпы роста инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций сохраняются на низком уровне (0,8% г/г в третьем квартале... "Темпы роста инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций сохраняются на низком уровне (0,8% г/г в третьем квартале... читать дальше

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Рост ВВП РФ в октябре ускорился до 2,2% в годовом выражении с уточненных 1,9% (вместо 2,0%) в сентябре, 1,6% (вместо 1,7%) в августе и 1,6% (вместо 1,8%) в июле, говорится в опубликованном в среду обзоре Минэкономразвития. За январь-октябрь 2019 года Минэкономразвития... За январь-октябрь 2019 года Минэкономразвития... читать дальше

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Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов считает возможным распространить действие положений законопроекта о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности на проекты, начатые после майского указа президента Владимира Путина 2018... читать дальше

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