Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,7643 руб.

19 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7643 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,635 руб., максимальный - 63,88 руб. Было заключено 9264 сделки. Объем торгов составил 33829,63 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,7825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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