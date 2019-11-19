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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,7643 руб.
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19 ноября 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,7643 руб.
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19 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7643 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,635 руб., максимальный - 63,88 руб. Было заключено 9264 сделки. Объем торгов составил 33829,63 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,7825 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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