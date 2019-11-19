Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 ноября

19 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 20 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3003,55 (+14,2) руб./грамм; на серебро - 34,44 (-0,14) руб./грамм; на платину - 1835,06 (+27,19) руб./грамм; на палладий - 3528,65 (+19,49) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,21 пункта (0,588%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2941,69 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Национальный расчетный депозитарий (НРД) 19 ноября зарегистрировал облигации ООО "Ломбард Мастер" серии КО-П10 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуску облигаций присвоен государственный регистрационный номер 4CDE-01-36516-R. Выпуску облигаций присвоен государственный регистрационный номер 4CDE-01-36516-R. Компания... Компания... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47435,185 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 12,727 млрд руб., или на...

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ПАО "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" ("СЭЗ им. Серго Орджоникидзе") полностью разместило облигации серии 001P-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года размещен по открытой подписке,... Выпуск сроком обращения 3 года размещен по открытой подписке,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 294 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5885 руб. Минимальный курс евро составил 70,4375 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,4375 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7727 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0794 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0616 руб., максимальный - 9,0953... Минимальный курс юаня составил 9,0616 руб., максимальный - 9,0953... читать дальше

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Россия заинтересована в украинском газовом транзите, но надо очистить отношения от юридических и политических нюансов, считает председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный. "Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия заинтересована в... "Прежде всего, хочу еще раз подчеркнуть, что Россия заинтересована в... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации Совкомбанка серии FIZL1 объемом 500 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020200963B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020200963B001P. Выпуск сроком обращения 3... Выпуск сроком обращения 3... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вслед за внешними фондовыми площадками, воодушевленными новостями о продлении разрешения работы компаниям США с китайской Huawei, оптимизм "быков" сдерживался слабостью нефти. Основным фактором, формирующим настроения на рынке,... Основным фактором, формирующим настроения на рынке,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "Ист Сайбериан петролеум" ("ИС петролеум", Красноярск) серии БО-П01 объемом 300 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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АО "Кубаньэнерго" приобрело в рамках оферты 3,4 млн облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 3,4 млн облигаций номиналом 1 тыс. каждая, таким образом, эмитент выкупил весь выпуск. Объем выпуска составляет 3,4 млн облигаций номиналом 1 тыс. каждая, таким образом, эмитент выкупил весь выпуск. Компания... Компания... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 20 ноября, вновь снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 1,26%, до 1051,19 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 5,31%, до 810,31... читать дальше

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АО "МРСК Центра" приобрело в рамках оферты 5 млн облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. каждая, таким образом, эмитент выкупил весь выпуск. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. каждая, таким образом, эмитент выкупил весь выпуск. Выпуск 10-летних... Выпуск 10-летних... читать дальше

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Правление Сбербанка России одобрило сделку по продаже "золотой акции" компании Yandex N.V. по цене приобретения в 1 евро, говорится в пресс-релизе Сбербанка. Как напоминает банк, в связи с созданием новой структуры корпоративного управления в группе "Яндекс" 18 ноября... Как напоминает банк, в связи с созданием новой структуры корпоративного управления в группе "Яндекс" 18 ноября... читать дальше

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ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 28 ноября планирует провести сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 6,85%-6,95% годовых, что... Ориентир ставки 1-го купона - 6,85%-6,95% годовых, что... читать дальше

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